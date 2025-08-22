Col du Carcan Tramayes Saône-et-Loire

Col du Carcan En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Col du Carcan Eglise 71520 Tramayes Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

Au long des chemins verdoyants de Tramayes, vous irez à la rencontre de fermes isolées et de pâtures où paissent troupeaux de moutons ou de vaches.

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

English :

Along Tramayes’ verdant lanes, you’ll come across isolated farms and pastures where flocks of sheep and cows graze.

Deutsch :

Entlang der grünen Wege von Tramayes treffen Sie auf abgelegene Bauernhöfe und Weiden, auf denen Schaf- oder Kuhherden grasen.

Italiano :

Lungo le stradine verdeggianti di Tramayes, si incontrano fattorie isolate e pascoli pascolati da greggi di pecore e mucche.

Español :

A lo largo de las frondosas callejuelas de Tramayes, encontrará granjas aisladas y prados pastados por rebaños de ovejas y vacas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data