Tour de Vannas Tramayes Saône-et-Loire

Tour de Vannas En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Tour de Vannas Eglise 71520 Tramayes Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8800.0 Tarif :

Ce circuit s’inscrit dans une suite de paysages bocagers offrant de nombreux points de vue sur la vallée de la Grosne, les monts du Charolais, du Mâconnais et du Beaujolais.

Difficulté moyenne

+33 3 85 59 72 24

English :

This circuit is part of a series of bocage landscapes offering numerous views of the Grosne valley and the Charolais, Mâconnais and Beaujolais mountains.

Deutsch :

Dieser Rundweg ist Teil einer Abfolge von Heckenlandschaften, die zahlreiche Aussichtspunkte auf das Grosne-Tal, die Berge des Charolais, des Mâconnais und des Beaujolais bieten.

Italiano :

L’itinerario si snoda attraverso una serie di paesaggi agricoli con siepi che offrono numerose vedute sulla valle della Grosne e sulle colline dello Charolais, del Mâconnais e del Beaujolais.

Español :

Este itinerario recorre una sucesión de paisajes agrícolas con setos que ofrecen numerosas vistas del valle del Grosne y de las colinas del Charolais, del Mâconnais y del Beaujolais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data