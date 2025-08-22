La Mère Boitier Tramayes Saône-et-Loire

La Mère Boitier A pieds Difficile

La Mère Boitier Château de Tramayes Place du Champ de Foire 71520 Tramayes Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 17400.0 Tarif :

e circuit est jalonné de croix en pierre sculptée, dont certaines réalisées par J.B. Duport qui inspira à Lamartine le personnage de son roman Le tailleur de pierre de Saint-Point . Il offre de beaux points de vue sur la vallée de la Grosne, les monts du Charolais et du Beaujolais. Il permet de découvrir deux bourgades, Tramayes et Saint- Point ainsi que leurs nombreux hameaux aux habitations d’architecture mâconnaise typique.

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

English :

his circuit is dotted with sculpted stone crosses, some of them made by J.B. Duport, who inspired Lamartine to write Le tailleur de pierre de Saint-Point . It offers fine views over the Grosne valley and the Charolais and Beaujolais mountains. The route also takes in two villages, Tramayes and Saint-Point, and their many hamlets with typical Mâcon architecture.

Deutsch :

er Rundweg ist mit Kreuzen aus gemeißeltem Stein gesäumt, von denen einige von J.B. Duport angefertigt wurden, der Lamartine zu der Figur in seinem Roman Der Steinmetz von Saint-Point inspirierte. Er bietet schöne Aussichtspunkte auf das Grosne-Tal, die Berge des Charolais und des Beaujolais. Er bietet die Möglichkeit, zwei Marktstädte, Tramayes und Saint- Point, sowie ihre zahlreichen Weiler mit Häusern in typischer Mâconer Architektur zu entdecken.

Italiano :

il suo percorso è costellato di croci in pietra scolpite, alcune delle quali realizzate da J.B. Duport, che ispirò a Lamartine il romanzo Le tailleur de pierre de Saint-Point . Offre una bella vista sulla valle del Grosne e sulle montagne del Charolais e del Beaujolais. Il percorso comprende anche due villaggi, Tramayes e Saint Point, e le loro numerose frazioni con la tipica architettura di Mâcon.

Español :

sta ruta está salpicada de cruces de piedra esculpidas, algunas de las cuales fueron realizadas por J.B. Duport, que inspiró a Lamartine para escribir su novela Le tailleur de pierre de Saint-Point . Ofrece hermosas vistas sobre el valle del Grosne y los montes Charolais y Beaujolais. El recorrido incluye también dos pueblos, Tramayes y Saint Point, y sus numerosas aldeas de arquitectura típica de Mâcon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data