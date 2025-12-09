Côte du Cerf Montbenoît Doubs

Côte du Cerf A pieds Difficile

Côte du Cerf La Perdrix, Hauterive-la-Fresse 25650 Montbenoît Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Circuit sur la crête frontalière reprenant les tronçons de plusieurs grands itinéraires rando ou VTT.

English :

A tour of the border ridge that takes in sections of several major hiking and mountain-biking routes.

Deutsch :

Rundweg auf dem Grenzkamm, der die Abschnitte mehrerer großer Wander- oder Mountainbike-Routen aufgreift.

Italiano :

Un percorso lungo il crinale di confine che tocca tratti di alcuni importanti itinerari escursionistici e per mountain bike.

Español :

Una ruta a lo largo de la cresta fronteriza que recorre tramos de varias rutas importantes de senderismo y ciclismo de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data