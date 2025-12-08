Crêtes franco-suisses n°35 Montbenoît Doubs

Crêtes franco-suisses n°35 En VTT assistance électrique Difficile

Crêtes franco-suisses n°35 La Perdrix, Hauterive-La Fresse, Pays-de-Montbenoît 25650 Montbenoît Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 15420.0 Tarif :

Un circuit varié, permettant de découvrir et de profiter du relief des crêtes jurassiennes, de part et d’autre de la frontière.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/4029

English :

A varied circuit to discover and enjoy the Jura ridges on either side of the border.

Deutsch :

Eine abwechslungsreiche Strecke, auf der Sie das Relief der Jurakämme beiderseits der Grenze entdecken und genießen können.

Italiano :

Un percorso vario per scoprire e apprezzare le creste del Giura su entrambi i lati del confine.

Español :

Un recorrido variado para descubrir y disfrutar de las crestas del Jura a ambos lados de la frontera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data