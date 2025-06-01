Creppeville à Vaudreville à VTT Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Distance : 9000.0

Au départ de Longueville-sur-Scie vous remonterez en VTT vers Lintot les Bois, village dont le nom vient du fait qu’il est entouré de deux bosquets le Bois de Creppeville et le Bois de Lintot.

English : Creppeville à Vaudreville à VTT

From Longueville-sur-Scie you will ride your mountain bike up to Lintot les Bois, a village whose name comes from the fact that it is surrounded by two groves: the Bois de Creppeville and the Bois de Lintot.

Deutsch :

Von Longueville-sur-Scie aus fahren Sie mit dem Mountainbike hinauf nach Lintot les Bois. Der Name des Dorfes rührt daher, dass es von zwei Hainen umgeben ist: dem Bois de Creppeville und dem Bois de Lintot.

Italiano :

Da Longueville-sur-Scie si sale in mountain bike fino a Lintot les Bois, un villaggio il cui nome deriva dal fatto che è circondato da due boschetti: il Bois de Creppeville e il Bois de Lintot.

Español :

Desde Longueville-sur-Scie, subirá en bicicleta de montaña hasta Lintot les Bois, un pueblo cuyo nombre se debe a que está rodeado por dos arboledas: el Bois de Creppeville y el Bois de Lintot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme