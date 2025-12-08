Crêtes Pierrefontaine-les-Varans Doubs

Crêtes A pieds Difficile

Crêtes Château de Sagey, Pierrefontaine-les-Varans 25510 Pierrefontaine-les-Varans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Ce sentier de 9 km vous fera découvrir les hauteurs de Pierrefontaine-les-Varans avec un point de vue sur la vallée de Vautran.

Difficile

English :

This 9 km trail takes you to the heights of Pierrefontaine-les-Varans, with views over the Vautran valley.

Deutsch :

Dieser 9 km lange Pfad führt Sie über die Anhöhen von Pierrefontaine-les-Varans mit Blick auf das Tal von Vautran.

Italiano :

Questo percorso di 9 km si snoda sulle alture di Pierrefontaine-les-Varans, con vista sulla valle del Vautran.

Español :

Este sendero de 9 km recorre las alturas de Pierrefontaine-les-Varans, con vistas al valle de Vautran.

