Crêtes Pierrefontaine-les-Varans Doubs vendredi 1 mai 2026.
Crêtes A pieds Difficile
Crêtes Château de Sagey, Pierrefontaine-les-Varans 25510 Pierrefontaine-les-Varans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8950.0 Tarif :
Ce sentier de 9 km vous fera découvrir les hauteurs de Pierrefontaine-les-Varans avec un point de vue sur la vallée de Vautran.
English :
This 9 km trail takes you to the heights of Pierrefontaine-les-Varans, with views over the Vautran valley.
Deutsch :
Dieser 9 km lange Pfad führt Sie über die Anhöhen von Pierrefontaine-les-Varans mit Blick auf das Tal von Vautran.
Italiano :
Questo percorso di 9 km si snoda sulle alture di Pierrefontaine-les-Varans, con vista sulla valle del Vautran.
Español :
Este sendero de 9 km recorre las alturas de Pierrefontaine-les-Varans, con vistas al valle de Vautran.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data