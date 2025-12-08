La Rêverotte n°45 Pierrefontaine-les-Varans Doubs

La Rêverotte n°45 En VTT assistance électrique Difficile

La Rêverotte n°45 Château de Sagey (rue du Val), Pierrefontaine-les-Varans 25510 Pierrefontaine-les-Varans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 28180.0 Tarif :

Des sentiers ludiques, une belle descente et une virée le long de la rivière un parcours VTT varié et rafraîchissant !

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/3961

English :

Fun trails, a beautiful descent and a ride along the river: a varied and refreshing mountain bike trail!

Deutsch :

Verspielte Pfade, eine schöne Abfahrt und ein Ausflug entlang des Flusses: eine abwechslungsreiche und erfrischende Mountainbike-Strecke!

Italiano :

Sentieri divertenti, una bella discesa e una gita lungo il fiume: un percorso in mountain bike vario e rinfrescante!

Español :

Senderos divertidos, un hermoso descenso y un paseo junto al río: ¡una ruta en bicicleta de montaña variada y refrescante!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data