La Rêverotte n°45 Pierrefontaine-les-Varans Doubs
La Rêverotte n°45 Pierrefontaine-les-Varans Doubs vendredi 1 mai 2026.
La Rêverotte n°45 En VTT assistance électrique Difficile
La Rêverotte n°45 Château de Sagey (rue du Val), Pierrefontaine-les-Varans 25510 Pierrefontaine-les-Varans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 28180.0
Des sentiers ludiques, une belle descente et une virée le long de la rivière un parcours VTT varié et rafraîchissant !
https://explore.doubs.fr/trek/3961
English :
Fun trails, a beautiful descent and a ride along the river: a varied and refreshing mountain bike trail!
Deutsch :
Verspielte Pfade, eine schöne Abfahrt und ein Ausflug entlang des Flusses: eine abwechslungsreiche und erfrischende Mountainbike-Strecke!
Italiano :
Sentieri divertenti, una bella discesa e una gita lungo il fiume: un percorso in mountain bike vario e rinfrescante!
Español :
Senderos divertidos, un hermoso descenso y un paseo junto al río: ¡una ruta en bicicleta de montaña variada y refrescante!
