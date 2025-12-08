Vautran Pierrefontaine-les-Varans Doubs
Vautran A pieds Très difficile
Vautran Château de Sagey, Pierrefontaine-les-Varans 25510 Pierrefontaine-les-Varans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 13330.0 Tarif :
Un parcours de 13 km pour découvrir les hauteurs de Pierrefontaine mais également le cœur de la vallée.
A 13km route to discover the heights of Pierrefontaine and the heart of the valley.
Eine 13 km lange Strecke, auf der Sie die Anhöhen von Pierrefontaine, aber auch das Herz des Tals entdecken können.
Un percorso di 13 km per scoprire le alture di Pierrefontaine e il cuore della valle.
Un recorrido de 13 km para descubrir las alturas de Pierrefontaine y el corazón del valle.
