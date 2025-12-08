Vautran Pierrefontaine-les-Varans Doubs

Vautran A pieds Très difficile

Vautran Château de Sagey, Pierrefontaine-les-Varans 25510 Pierrefontaine-les-Varans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13330.0 Tarif :

Un parcours de 13 km pour découvrir les hauteurs de Pierrefontaine mais également le cœur de la vallée.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/654

English :

A 13km route to discover the heights of Pierrefontaine and the heart of the valley.

Deutsch :

Eine 13 km lange Strecke, auf der Sie die Anhöhen von Pierrefontaine, aber auch das Herz des Tals entdecken können.

Italiano :

Un percorso di 13 km per scoprire le alture di Pierrefontaine e il cuore della valle.

Español :

Un recorrido de 13 km para descubrir las alturas de Pierrefontaine y el corazón del valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data