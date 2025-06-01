Crêtes et Monuments de Mortain Mortain-Bocage Manche

Durée : 180 Distance : 13000.0 Tarif :

Durant cette promenade facile malgré son fort dénivelé, vous allez pénétrer le mortainais et ses nombreuses légendes. Celle du Pont du Diable raconte comment les mortainais rusèrent pour ne pas céder aux injonctions de Belzebuth qui avait construit le dit-pont. Le diable en colère, bouscula les rochers contre le pont ce que vous pouvez toujours voir aujourd’hui

Points remarquables sur le circuit

0 Départ place du château avec stèle commémorative rappelant la conquête de l’Angleterre par Robert de Mortain au XIème s. avec son demi-frère Guillaume le Conquérant « Moi Robert par la grâce de Dieu comte de Mortain suis parti à la guerre portant l’étendard de St Michel 1066 »

1 Collégiale Saint-Evroult est en pierres rouges, datée du XIIIème s. C’est le plus vieux monument de Mortain. Y restent quelques vestiges d’époque romane, en particulier une superbe porte qui rappelle la mémoire de Saint Firmat.

2 Chapelle Saint-Michel qui offre un panorama sur le Mont-Saint-Michel par beau temps et qui est connu depuis le moyen-âge par les pèlerins qui y voyaient le but de leur voyage. Le monument ne date que du XIXème s. Voir la table d’orientation.

3 Vous croisez l’ancienne ligne de chemin de fer qui allait jusque Vire. Elle était sans doute liée à l’ancienne mine de fer, sur votre gauche. Dès l’époque gallo-romaine, des mines étaient exploitées en Basse-Normandie…

4 La petite cascade, ombragée, verdoyante, se prête à la promenade. Creusée par le Cançon, la gorge profonde se parcourt facilement grâce à ses escaliers aménagés. Fraîcheur, bruissements d’eau et chants d’oiseaux inspirent la tranquillité

5 La grande cascade, faites l’aller-retour (100m).

Sur des reliefs de grès armoricain, d’une vingtaine de mètres tombent les eaux de la Cance. La végétation y est dense. Verrez-vous les rhododendrons en fleurs ?

6- Rocher de l’aiguille site d’escalade qui offre 80 voies de 5 à 35 m de hauteur. Tous les publics y trouveront leur bonheur avec des niveaux de difficulté de 2 à 7.

Points remarquables à proximité

Abbaye Blanche, Mortain, fondée en 1120

Mortain, Ville Porte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine qui s’étend de la Basse-Normandie aux Pays de Loire, sur 235 000 hectares. Il couvre 149 communes et 4 départements.

Fosse Arthour, Saint-Georges-de-Rouelley, site naturel sauvage et beau dans lequel se déroule la belle légende du Roi Arthour et de son épouse.

Le Village Enchanté, Bellefontaine, sur le thème des Contes de Fées et qui aujourd’hui vous propose également de l’accrobranche, des automates, des tyroliennes et autres attractions..

English : Crêtes et Monuments de Mortain

During this easy walk, despite its steep slope, you will discover the Mortainais region and its many legends. The legend of the Devil’s Bridge tells how the people of Mortain cunningly refused to give in to the orders of Belzebuth who had built the bridge. The devil in anger, pushed the rocks against the bridge what you can still see today

Remarkable points on the circuit

0 Departure from the castle square with a commemorative stele recalling the conquest of England by Robert de Mortain in the XIth century with his half-brother William the Conqueror « I Robert by the grace of God Count of Mortain went to war carrying the standard of St Michael 1066 »

1 The collegiate church of Saint-Evroult is made of red stones, dated from the 13th century. It is the oldest monument in Mortain. There are still some vestiges of the Romanesque period, in particular a superb door which recalls the memory of Saint Firmat.

2 Saint-Michel Chapel which offers a panoramic view of Mont-Saint-Michel in good weather and which has been known since the Middle Ages by pilgrims who saw it as the goal of their journey. The monument only dates from the 19th century. See the orientation table.

3 You cross the old railway line which went to Vire. It was probably linked to the old iron mine, on your left. Mines were exploited in Lower Normandy as early as the Gallo-Roman era..

4 The small waterfall, shaded and green, is perfect for a walk. Carved out by the Cançon river, the deep gorge is easy to walk through thanks to its fitted out stairs. Freshness, rustling water and birdsong inspire tranquility

5 The big waterfall, make the round trip (100m)

On the Armorican sandstone reliefs, the waters of the Cance fall from about twenty meters. The vegetation is dense. Will you see the rhododendrons in flower?

6- Rocher de l’aiguille climbing site which offers 80 routes from 5 to 35 m high. There is something for everyone, with difficulty levels ranging from 2 to 7

Remarkable points in the vicinity:

Abbaye Blanche, Mortain, founded in 1120

Mortain is the gateway to the Normandy-Maine Regional Natural Park, which extends from Lower Normandy to the Pays de Loire, on 235 000 hectares. It covers 149 communes and 4 departments.

Fosse Arthour, Saint-Georges-de-Rouelley, a wild and beautiful natural site where the beautiful legend of King Arthour and his wife takes place.

The Enchanted Village, Bellefontaine, on the theme of Fairy Tales and which today also offers accrobranche, automatons, tyroliennes and other attractions.

Deutsch :

Auf dieser leichten Wanderung, die trotz des großen Höhenunterschieds leicht zu bewältigen ist, lernen Sie die Region Mortainais und ihre zahlreichen Legenden kennen. Die Geschichte der Teufelsbrücke erzählt, wie die Bewohner von Mortain mit List und Tücke versuchten, den Aufforderungen des Belzebub, der die Brücke gebaut hatte, nicht nachzugeben. Der Teufel war wütend und stieß die Felsen gegen die Brücke, was Sie noch heute sehen können

Bemerkenswerte Punkte auf dem Rundgang

jahrhundert zusammen mit seinem Halbbruder Wilhelm dem Eroberer England eroberte: « Moi Robert par la grâce de Dieu comte de Mortain suis parti à la guerre portant l’étendard de St Michel 1066 »

1 Stiftskirche Saint-Evroult ist aus rotem Stein gebaut und stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sie ist das älteste Bauwerk in Mortain. Es gibt noch einige Überreste aus der romanischen Epoche, insbesondere eine wunderschöne Tür, die an den Heiligen Firmat erinnert.

2 Kapelle Saint-Michel, die bei gutem Wetter ein Panorama auf den Mont-Saint-Michel bietet und seit dem Mittelalter bei den Pilgern bekannt ist, die hier das Ziel ihrer Reise sahen. Das Denkmal stammt erst aus dem 19. Jahrhundert. Siehe die Orientierungstafel.

3 Sie kreuzen die alte Eisenbahnlinie, die bis nach Vire führte. Sie war wahrscheinlich mit der alten Eisenerzmine zu Ihrer Linken verbunden. Schon in der gallo-römischen Zeit wurden in der Basse-Normandie Minen betrieben..

4 Der kleine Wasserfall, schattig und grün, bietet sich für einen Spaziergang an. Die tiefe Schlucht, die vom Cançon gegraben wurde, lässt sich dank der angelegten Treppen leicht durchwandern. Kühle, plätscherndes Wasser und Vogelgesang inspirieren zur Ruhe

5 Der große Wasserfall, gehen Sie hin und zurück (100 m)

Das Wasser des Flusses Cance stürzt aus 20 Metern Höhe über ein Relief aus armorikanischem Sandstein. Die Vegetation ist hier sehr dicht. Werden Sie die blühenden Rhododendren bewundern?

6- Rocher de l’aiguille: Klettergebiet, das 80 Routen in 5 bis 35 m Höhe bietet. Alle Altersgruppen finden hier ihr Glück mit Schwierigkeitsgraden von 2 bis 7

Bemerkenswerte Punkte in der Nähe

Abbaye Blanche, Mortain, gegründet 1120

Mortain, Torstadt des Regionalen Naturparks Normandie-Maine, der sich von der Basse-Normandie bis zu den Pays de Loire über 235.000 Hektar erstreckt. Er umfasst 149 Gemeinden und 4 Departements.

Fosse Arthour, Saint-Georges-de-Rouelley, wilde und schöne Naturstätte, in der sich die schöne Legende von König Arthour und seiner Frau abspielt.

Le Village Enchanté, Bellefontaine, zum Thema Feenmärchen, das Ihnen heute auch Baumklettern, Automaten, Seilbahnen und andere Attraktionen bietet…

Italiano :

Durante questa facile passeggiata, nonostante la forte pendenza, conoscerete la regione di Mortain e le sue numerose leggende. La leggenda del Ponte del Diavolo racconta che gli abitanti di Mortain si rifiutarono astutamente di cedere agli ordini di Belzebuth, che aveva costruito il ponte. Il diavolo, in preda alla rabbia, spinse le rocce contro il ponte, che si può vedere ancora oggi

Punti notevoli del tour:

0 Partenza dalla piazza del castello con una stele commemorativa che ricorda la conquista dell’Inghilterra da parte di Robert de Mortain nell’XI secolo insieme al fratellastro Guglielmo il Conquistatore « Io Robert per grazia di Dio conte di Mortain andai in guerra portando lo stendardo di San Michele 1066 »

1 ? La Collegiata di Saint-Evroult è in pietra rossa e risale al XIII secolo. È il monumento più antico di Mortain. Sono rimasti alcuni resti del periodo romanico, in particolare una superba porta che ricorda la memoria di San Firmat.

2 Cappella di Saint-Michel, che con il bel tempo offre una vista panoramica su Mont-Saint-Michel e che fin dal Medioevo era conosciuta dai pellegrini che la consideravano la meta del loro viaggio. Il monumento risale solo al XIX secolo. Vedere la tabella di orientamento.

3 ? Si attraversa la vecchia linea ferroviaria che portava a Vire. Probabilmente era collegata alla vecchia miniera di ferro sulla sinistra. Le miniere sono state sfruttate nella Bassa Normandia fin dall’epoca gallo-romana..

4 La piccola cascata, ombreggiata e verde, è ideale per una passeggiata. Scavata dal fiume Cançon, la profonda gola è facilmente percorribile grazie alle sue scale attrezzate. La freschezza, il fruscio dell’acqua e il canto degli uccelli ispirano tranquillità

5 ? La grande cascata, fare il giro (100 m)

Le acque della Cance cadono sui rilievi di arenaria armoricana da un’altezza di circa venti metri. La vegetazione è fitta. Vedrete i rododendri in fiore?

6- Rocher de l’aiguille sito di arrampicata che offre 80 vie da 5 a 35 m di altezza. Ce n’è per tutti i gusti, con livelli di difficoltà che vanno da 2 a 7

Punti notevoli nelle vicinanze:

Abbaye Blanche, Mortain, fondata nel 1120

Mortain è la porta del Parco Naturale Regionale Normandia-Maine, che si estende dalla Bassa Normandia alla Valle della Loira, con una superficie di 235 000 ettari. Copre 149 comuni e 4 dipartimenti.

Fosse Arthour, Saint-Georges-de-Rouelley, un sito naturale selvaggio e bellissimo in cui si svolge la splendida leggenda di Re Arthour e di sua moglie.

Il Villaggio incantato, a Bellefontaine, sul tema delle fiabe, che oggi offre anche arrampicate sugli alberi, automi, teleferiche e altre attrazioni.

Español :

Durante este sencillo paseo, a pesar de su fuerte pendiente, conocerá la región de Mortain y sus numerosas leyendas. La leyenda del Puente del Diablo cuenta cómo el pueblo de Mortain se negó astutamente a ceder a las órdenes de Belzebuth, que había construido el puente. El diablo, enfadado, empujó las rocas contra el puente, que aún hoy se puede ver

Puntos notables del recorrido

0 Salida de la plaza del castillo con una estela conmemorativa que recuerda la conquista de Inglaterra por Robert de Mortain en el siglo XI con su hermanastro Guillermo el Conquistador « Yo Robert por la gracia de Dios Conde de Mortain fui a la guerra llevando el estandarte de San Miguel 1066 »

1 ? La Colegiata de Saint-Evroult es de piedra roja y data del siglo XIII. Es el monumento más antiguo de Mortain. Todavía quedan algunos restos de la época románica, en particular una magnífica puerta que recuerda la memoria de San Firmat.

2 La capilla de Saint-Michel, que ofrece una vista panorámica del Mont-Saint-Michel cuando hace buen tiempo y que ha sido conocida desde la Edad Media por los peregrinos que la veían como la meta de su viaje. El monumento sólo data del siglo XIX. Consulte la tabla de orientación.

3 ? Se cruza la antigua línea de ferrocarril que iba a Vire. Probablemente estaba relacionado con la antigua mina de hierro a su izquierda. Las minas se explotan en la Baja Normandía desde la época galo-romana..

4 La pequeña cascada, sombreada y verde, es ideal para un paseo. Esculpido por el río Cançon, el profundo desfiladero es fácil de recorrer gracias a sus escaleras acondicionadas. El frescor, el susurro del agua y el canto de los pájaros inspiran tranquilidad

5 ? La gran cascada, hacer el recorrido de ida y vuelta (100m)

Las aguas del Cance caen sobre los relieves de arenisca armoricana desde una altura de unos veinte metros. La vegetación es densa. ¿Verás los rododendros en flor?

6- Rocher de l’aiguille sitio de escalada que ofrece 80 rutas de 5 a 35 m de altura. Hay para todos los gustos, con niveles de dificultad que van del 2 al 7

Puntos notables en los alrededores:

Abbaye Blanche, Mortain, fundada en 1120

Mortain es la puerta de entrada al Parque Natural Regional de Normandía-Maine, que se extiende desde la Baja Normandía hasta el Valle del Loira y abarca 235 000 hectáreas. Abarca 149 municipios y 4 departamentos.

Fosse Arthour, Saint-Georges-de-Rouelley, un sitio natural salvaje y hermoso en el que se desarrolla la bella leyenda del rey Arthour y su esposa.

La Aldea Encantada, en Bellefontaine, sobre el tema de los cuentos de hadas, que hoy en día también ofrece escalada de árboles, autómatas, tirolinas y otras atracciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme