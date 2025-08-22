Croisières sur la Meuse Dom-le-Mesnil Ardennes

Croisières sur la Meuse

Croisières sur la Meuse 12, Hameau de Pont à Bar 08160 Dom-le-Mesnil Ardennes Grand Est

Embarquez en famille ou entre amis sur un bateau aménagé pouvant accueillir de 2 à 10 personnes, voguez au fil de l’eau et suivez selon vos envies l’un des trois itinéraires suivants – Les méandres de la Meuse en direction de Charleville, Monthermé, Givet et de la Belgique.- Les charmes de vallée de la Meuse canalisés dans sa partie Lorraine vers Sedan, Mouzon et Verdun.- Le Canal des Ardennes vers Le Chesne, Attigny, Rethel et Reims.

English :

Embark with family or friends on a converted boat that can accommodate 2 to 10 people, sail along the water and follow one of the three following itineraries according to your desires:- The Meuse meanders towards Charleville, Monthermé, Givet and Belgium.- The charms of the Meuse valley channelled in its Lorraine part towards Sedan, Mouzon and Verdun.- The Canal des Ardennes towards Le Chesne, Attigny, Rethel and Reims.

Deutsch :

Gehen Sie mit der Familie oder mit Freunden an Bord eines umgebauten Bootes, das 2 bis 10 Personen aufnehmen kann, fahren Sie mit dem Wasser und folgen Sie nach Lust und Laune einer der drei folgenden Routen:- Die Mäander der Maas in Richtung Charleville, Monthermé, Givet und Belgien.- Die Reize des kanalisierten Maastals in seinem lothringischen Teil in Richtung Sedan, Mouzon und Verdun.- Der Canal des Ardennes in Richtung Le Chesne, Attigny, Rethel und Reims.

Italiano :

Imbarcatevi con la famiglia o gli amici su una barca che può ospitare da 2 a 10 persone, navigate lungo l’acqua e seguite uno dei tre percorsi seguenti: I meandri della Mosa verso Charleville, Monthermé, Givet e il Belgio Il fascino della valle della Mosa incanalata nella sua parte lorenese verso Sedan, Mouzon e Verdun Il Canale delle Ardenne verso Le Chesne, Attigny, Rethel e Reims

Español :

Embárquese con su familia o amigos en un barco con capacidad de 2 a 10 personas, navegue por el agua y siga uno de los tres itinerarios siguientes: Los meandros del Mosa hacia Charleville, Monthermé, Givet y Bélgica Los encantos del valle del Mosa canalizados en su parte lorenesa hacia Sedan, Mouzon y Verdún El Canal de las Ardenas hacia Le Chesne, Attigny, Rethel y Reims

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme