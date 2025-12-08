Halte Fluviale de Pont à Bar Dom-le-Mesnil Ardennes

Halte Fluviale de Pont à Bar

Halte Fluviale de Pont à Bar 12 Pont à Bar 08160 Dom-le-Mesnil Ardennes Grand Est

Pont à Bar est un joli petit hameau d’une vingtaine d’habitants, fondé lors de la construction du canal des Ardennes, au siècle dernier. Le joli petit port fluvial, où vous prendrez votre bateau, est bordé de maisons à l’architecture typiquement ardennaise. Vous apprécierez la grande diversité de paysages, les méandres de la Meuse, la légendaire forêt des Ardennes….

+33 3 24 54 01 50

English :

Pont à Bar is a pretty little hamlet of around twenty inhabitants, founded when the Ardennes Canal was built in the last century. The pretty little river port, where you take your boat, is lined with houses in typical Ardennes architecture. Enjoy the great diversity of landscapes, the meandering Meuse, the legendary Ardennes forest….

Deutsch :

Pont à Bar ist ein hübsches kleines Dörfchen mit etwa 20 Einwohnern, das während des Baus des Ardennenkanals im letzten Jahrhundert gegründet wurde. Der hübsche kleine Flusshafen, an dem Sie Ihr Boot nehmen werden, ist von Häusern mit typischer Ardenner Architektur gesäumt. Genießen Sie die abwechslungsreiche Landschaft, die mäandernde Maas und den legendären Ardennenwald.

Italiano :

Pont à Bar è un grazioso paesino di una ventina di abitanti, nato con la costruzione del Canale delle Ardenne nel secolo scorso. Il grazioso porticciolo fluviale, dove prenderete la barca, è fiancheggiato da case dalla tipica architettura delle Ardenne. Potrete ammirare una grande varietà di paesaggi, dai meandri della Mosa alla leggendaria foresta delle Ardenne.

Español :

Pont à Bar es una bonita aldea de unos veinte habitantes, fundada cuando se construyó el Canal de las Ardenas en el siglo pasado. El bonito y pequeño puerto fluvial, donde tomará su barco, está flanqueado por casas de típica arquitectura ardenesa. Disfrutará de una gran variedad de paisajes, desde los meandros del Mosa hasta el legendario bosque de las Ardenas.

