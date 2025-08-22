Cycl’Eau Trésor Reugny & Chancay Vallée de la Brenne Reugny Indre-et-Loire

Cycl’Eau Trésor Reugny & Chancay Vallée de la Brenne En VTC

Cycl’Eau Trésor Reugny & Chancay Vallée de la Brenne 37380 Reugny Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Pour les amoureux du vélo, du patrimoine et des paysages, venez découvrir les villages de Reugny et Chancay en répondant aux questions posées dans le livret le circuit met à l’honneur les patrimoine de ce territoire églises, lavoirs, habitat, châteaux, vignoble, paysages, sans oublier la Brenne.

http://www.paysloiretouraine.fr/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cycl’Eau Trésor Reugny & Chancay Brenne Valley

Explore by bike the villages of Reugny and Chançay with questions and puzzles.

Deutsch : Cycl’Eau Trésor Reugny & Chancay Brenne-Tal

Für Liebhaber von Fahrrädern, Kulturerbe und Landschaften: Entdecken Sie die Dörfer Reugny und Chancay, indem Sie die Fragen in der Broschüre beantworten die Tour stellt das Kulturerbe dieser Gegend in den Vordergrund: Kirchen, Waschhäuser, Wohnhäuser, Schlösser, Weinberge, Landschaften und nicht

Italiano :

Per gli amanti della bicicletta, del patrimonio e dei paesaggi, venite a scoprire i villaggi di Reugny e Chancay rispondendo alle domande del libretto il percorso mette in evidenza il patrimonio della zona: chiese, lavatoi, abitazioni, castelli, vigneti, paesaggi, senza dimenticare la Brenne.

Español : Cycl’Eau Trésor Reugny y Chancay Valle de Brenne

Para los amantes del ciclismo, del patrimonio y de los paisajes, venga a descubrir los pueblos de Reugny y Chancay respondiendo a las preguntas del folleto. El itinerario pone de relieve el patrimonio de la zona: iglesias, lavaderos, viviendas, castillos, viñedos, paisajes, sin olvidar la Brenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire