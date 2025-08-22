Cyclotourisme Circuit vers la Cité des Marmots Sévérac d’Aveyron Aveyron

Cyclotourisme Circuit vers la Cité des Marmots

Cyclotourisme Circuit vers la Cité des Marmots Camping Les Calquières 12150 Sévérac d’Aveyron Aveyron Occitanie

Départ parking du camping Les Calquières Difficulté Difficile Distance 62,5 km Dénivelé 924 m

https://www.causses-aubrac-tourisme.com/ +33 5 65 47 65 94

English :

Departure: car park of the campsite Les Calquières Difficulty: Difficult Distance: 62,5 km Difference in altitude: 924 m

Deutsch :

Start: Parkplatz des Campingplatzes Les Calquières Schwierigkeitsgrad: Schwer Distanz: 62,5 km Höhenunterschied: 924 m

Italiano :

Punto di partenza parcheggio del campeggio Les Calquières Difficoltà Difficile Distanza 62,5 km Dislivello 924 m

Español :

Punto de partida parking del camping Les Calquières Dificultad Difícil Distancia 62,5 km Desnivel 924 m

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron