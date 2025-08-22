Cyclotourisme Circuit vers la vallée de la Serre Sévérac d’Aveyron Aveyron
Cyclotourisme Circuit vers la vallée de la Serre Buzeins 12150 Sévérac d’Aveyron Aveyron Occitanie
Départ la place de Buzeins Difficulté Facile Distance 26,5 km Dénivelé 350 m
https://www.causses-aubrac-tourisme.com/ +33 5 65 47 65 94
English :
Departure: the place of Buzeins Difficulty: Easy Distance: 26,5 km Difference in height: 350 m
Deutsch :
Start: der Platz von Buzeins Schwierigkeitsgrad: Leicht Distanz: 26,5 km Höhenunterschied: 350 m
Italiano :
Partenza piazza di Buzeins Difficoltà Facile Distanza 26,5 km Dislivello 350 m
Español :
Salida la plaza de Buzeins Dificultad Fácil Distancia 26,5 km Desnivel 350 m
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron