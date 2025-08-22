D’Avallon à Méluzien Avallon Yonne

Boucle d’Avallon à Méluzien. Fiche disponible dans les Office de Tourisme de Vézelay et Avallon.
Difficulté moyenne

English :

Loop from Avallon to Méluzien. Available from Vézelay and Avallon Tourist Offices.

Deutsch :

Schleife von Avallon nach Méluzien. Karte erhältlich in den Tourismusbüros von Vézelay und Avallon.

Italiano :

Anello da Avallon a Méluzien. Informazioni disponibili presso gli Uffici del Turismo di Vézelay e Avallon.

Español :

Bucle de Avallon a Méluzien. Información disponible en las oficinas de turismo de Vézelay y Avallon.

