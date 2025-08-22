De Lannes à Mézin, le parfum de l’Armagnac-Ténarèze Lannes Lot-et-Garonne

De Lannes à Mézin, le parfum de l’Armagnac-Ténarèze En VTT Difficulté moyenne

De Lannes à Mézin, le parfum de l’Armagnac-Ténarèze 47170 Lannes Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Le sud de l’Albret est le coeur de l’A.O.C. Armagnac-Ténarèze. Traversant les vignes, vous sentirez les puissants parfums de cette eau de vie issue de vieux et traditionnels alambics de cuivre.

+33 5 53 66 14 14

The south of Albret is the heart of the A.O.C. Armagnac-Ténarèze. Crossing the vineyards, you will smell the powerful perfumes of this brandy produced in old and traditional copper stills.

Der Süden von Albret ist das Herzstück des A.O.C. Armagnac-Ténarèze. Wenn Sie durch die Weinberge wandern, werden Sie die kräftigen Düfte dieses Lebenswassers riechen, das aus alten und traditionellen Kupferdestillierkolben gewonnen wird.

Il sud di Albret è il cuore dell’A.O.C. Armagnac-Ténarèze. Attraversando i vigneti, sentirete i potenti profumi di questa eau de vie prodotta in antichi e tradizionali alambicchi di rame.

El sur de Albret es el corazón de la A.O.C. Armagnac-Ténarèze. Atravesando los viñedos, olerá los potentes perfumes de este aguardiente producido en antiguos y tradicionales alambiques de cobre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine