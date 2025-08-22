Lannes, la balade de Gachot Lannes Lot-et-Garonne

Lannes, la balade de Gachot A pieds Facile

Lannes, la balade de Gachot 47170 Lannes Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6900.0 Tarif :

Si la première partie de ce circuit est très ombragée, la seconde offre des points de vue plus lointains. Les vignes et des vergers de pruniers d’Ente sont présents au nord et au sud du circuit.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Lannes, la balade de Gachot

While the first part of this circuit is very shady, the second offers more distant views. The vineyards and plum orchards of Ente are present to the north and south of the circuit.

Deutsch : Lannes, la balade de Gachot

Während der erste Teil dieses Rundwegs sehr schattig ist, bietet der zweite Teil weiter entfernte Aussichtspunkte. Im Norden und Süden des Rundwegs befinden sich Weinberge und Obstgärten mit Pflaumenbäumen aus Ente.

Italiano :

Mentre la prima parte di questo percorso è molto ombreggiata, la seconda offre panorami più distanti. I vigneti e i frutteti di prugne dell’Ente sono presenti a nord e a sud del circuito.

Español : Lannes, la balade de Gachot

Mientras que la primera parte de esta ruta es muy sombreada, la segunda ofrece vistas más lejanas. Los viñedos y los huertos de ciruelas de Ente están presentes al norte y al sur del circuito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine