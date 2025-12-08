De Saint-Arnoult à Deauville par la voie verte et le Coteau Saint-Arnoult Calvados
De Saint-Arnoult à Deauville par la voie verte et le Coteau
De Saint-Arnoult à Deauville par la voie verte et le Coteau 14800 Saint-Arnoult Calvados Normandie
Durée : 150 Distance : 8700.0 Tarif :
Saint-Arnoult et Deauville sont reliées par une voie verte entre leur centre-ville. Elles partagent aussi une partie du Mont-Canisy avec des quartiers résidentiels.
Départ Mairie de Saint-Arnoult, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult
English : De Saint-Arnoult à Deauville par la voie verte et le Coteau
Discover Saint-Arnoult through the Rivière morte and the heights of Deauville through the Coteau.
Deutsch :
Saint Arnoult und Deauville sind durch einen grünen Weg zwischen ihren Stadtzentren miteinander verbunden. Sie teilen sich außerdem einen Teil des Mont-Canisy mit Wohnvierteln.
Start: Rathaus von Saint-Arnoult, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult
Italiano :
Saint-Arnoult e Deauville sono collegate da un percorso verde tra i loro centri urbani. Inoltre, condividono parte del Mont Canisy con aree residenziali.
Punto di partenza: Mairie de Saint-Arnoult, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult
Español :
Saint-Arnoult y Deauville están unidas por una vía verde entre sus centros urbanos. También comparten parte del Monte Canisy con zonas residenciales.
Punto de partida: Mairie de Saint-Arnoult, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme