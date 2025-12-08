De Saint-Arnoult à Deauville par la voie verte et le Coteau Saint-Arnoult Calvados

De Saint-Arnoult à Deauville par la voie verte et le Coteau

Durée : 150 Distance : 8700.0 Tarif :

Saint-Arnoult et Deauville sont reliées par une voie verte entre leur centre-ville. Elles partagent aussi une partie du Mont-Canisy avec des quartiers résidentiels.

Départ Mairie de Saint-Arnoult, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult

Discover Saint-Arnoult through the Rivière morte and the heights of Deauville through the Coteau.

Saint Arnoult und Deauville sind durch einen grünen Weg zwischen ihren Stadtzentren miteinander verbunden. Sie teilen sich außerdem einen Teil des Mont-Canisy mit Wohnvierteln.

Start: Rathaus von Saint-Arnoult, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult

Saint-Arnoult e Deauville sono collegate da un percorso verde tra i loro centri urbani. Inoltre, condividono parte del Mont Canisy con aree residenziali.

Punto di partenza: Mairie de Saint-Arnoult, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult

Saint-Arnoult y Deauville están unidas por una vía verde entre sus centros urbanos. También comparten parte del Monte Canisy con zonas residenciales.

Punto de partida: Mairie de Saint-Arnoult, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme