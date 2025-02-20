De Saint-Jean-Pied-De-Port à Estérençuby Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

De Saint-Jean-Pied-De-Port à Estérençuby Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

De Saint-Jean-Pied-De-Port à Estérençuby A pieds Difficulté moyenne

Fédération Française de Randonnée De Saint-Jean-Pied-De-Port à Estérençuby 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11900.0 Tarif :

De la ville fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-Port au discret mais non moins charmant village d’Estérençuby, cette étape vous remplira d’images inoubliables. Cerné d’un panorama de basses montagnes verdoyantes, vous progresserez dans un environnement bucolique et majestueux.

Difficulté moyenne

English : De Saint-Jean-Pied-De-Port à Estérençuby

From the fortified town of Saint-Jean-Pied-de-Port to the discreet but no less charming village of Estérençuby, this stage will fill you with unforgettable images. Surrounded by a panorama of low green mountains, you will progress in a bucolic and majestic environment.

Deutsch : De Saint-Jean-Pied-De-Port à Estérençuby

Von der befestigten Stadt Saint-Jean-Pied-de-Port bis zum unscheinbaren, aber nicht minder charmanten Dorf Estérençuby wird diese Etappe Sie mit unvergesslichen Bildern erfüllen. Umgeben von einem Panorama aus niedrigen, grünen Bergen wandern Sie in einer bukolischen und majestätischen Umgebung.

Italiano :

Dalla città fortificata di Saint-Jean-Pied-de-Port al discreto ma non meno affascinante villaggio di Estérençuby, questa tappa vi regalerà immagini indimenticabili. Circondati da un panorama di basse montagne verdi, progredirete in un ambiente bucolico e maestoso.

Español : De Saint-Jean-Pied-De-Port à Estérençuby

Desde la ciudad fortificada de Saint-Jean-Pied-de-Port hasta el discreto pero no menos encantador pueblo de Estérençuby, esta etapa le llenará de imágenes inolvidables. Rodeado de un panorama de montañas bajas y verdes, progresará en un entorno bucólico y majestuoso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine