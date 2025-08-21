De St-Hilaire-du-Rosier à la cité médiévale de St-Antoine-l’Abbaye Saint-Hilaire-du-Rosier Isère

De St-Hilaire-du-Rosier à la cité médiévale de St-Antoine-l’Abbaye

Découvrez les paysages vallonnés des Chambaran et rendez-vous à Saint-Antoine-l’Abbaye, cité médiévale classée parmi Les plus beaux villages de France. Sur votre route, profitez également d’une halte pour découvrir le Château de l’Arthaudière.

Discover the hilly landscapes of Chambaran and go to Saint-Antoine-l’Abbaye, a medieval town classified as one of the most beautiful villages in France. On your way, take advantage of a stopover to discover the Château de l’Arthaudière.

Entdecken Sie die hügelige Landschaft von Chambaran und fahren Sie nach Saint-Antoine-l’Abbaye, einer mittelalterlichen Stadt, die zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt. Nutzen Sie auf Ihrem Weg auch einen Zwischenstopp, um das Château de l’Arthaudière zu entdecken.

Scoprite i paesaggi collinari della regione di Chambaran e visitate Saint-Antoine-l’Abbaye, una città medievale classificata come uno dei più bei villaggi di Francia. Lungo il percorso, fate una sosta per scoprire il Castello dell’Arthaudière.

Descubra los paisajes de colinas de la región de Chambaran y visite Saint-Antoine-l’Abbaye, una ciudad medieval clasificada como uno de los pueblos más bellos de Francia. En el camino, haga una parada para descubrir el Château de l’Arthaudière.

