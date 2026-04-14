Visites guidées de La Belle Noix et du moulin La Belle Huile, La Belle Noix, ferme bio nucicole, Saint-Hilaire-du-Rosier

Visites guidées de La Belle Noix et du moulin La Belle Huile 1 – 5 juin La Belle Noix, ferme bio nucicole Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Dans cette ferme bi-centenaire, les visiteurs feront connaissance avec la famille Belle, une famille d’agriculteurs depuis 1801 qui s’est spécialisée dans la nuciculture au cours des années 1970. Un saut dans le temps qui vous fera découvrir l’évolution de la ferme et comprendre ce qui a poussé Ludovic, Séverine et Dorothée à faire évoluer le travail de la noix pour développer les activités de transformation, de moulin et d’agri-tourisme sur l’exploitation. Cette découverte gourmande s’achèvera immanquablement par un moment d’échanges et de dégustation des produits du moulin et de la ferme.

La Belle Noix, ferme bio nucicole 160B allée des Cassières 38840 Saint-Hilaire-du-Rosier Saint-Hilaire-du-Rosier 38840 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « jecroque@labellenoix.fr »}]

Visites guidées autour du travail de la noix, du champ au moulin artisanal dans lequel est pressée l’huile de noix visites guidées noix

La Belle Noix