De Tatihou au Mont-Saint-Michel Avranches / Le Mont-Saint-Michel Avranches Manche

De Tatihou au Mont-Saint-Michel Avranches Le Mont-Saint-Michel 50300 Avranches Manche Normandie

Cinquième et dernière étape de l’itinéraire VTT Tatihou le Mont Saint-Michel , la portion Avranches Le Mont Saint-Michel vous permettra enfin d’arriver dans les bras de la merveille de l’occident inscrite au patrimoine de l’Unesco. Après avoir admiré le panorama sur la baie du Mont Saint-Michel depuis le belvédère du jardin public, vous plongerez progressivement vers les bords de Sélune que vous longerez jusqu’à Pontaubault. De là, afin de préserver un milieu naturel fragile vous rejoindrez le Mont Saint-Michel par des petites routes au plus près des herbus.

Faites un détour par la pointe de la Roche Torin pour admirer la vue et repartez sans oublier de vous arrêter à la Brasserie de la baie goûter la bière locale artisanale.

Vous emprunterez ensuite l’intérieur des terres et vous passerez devant le cimetière militaire de Huisnes-sur-Mer. Admirez la vue sur la baie après avoir passé la colline d’Ardevon. Pour finir vous glisserez doucement vers le Couesnon que vous longerez jusqu’au Mont, point d’arrivée de votre périple.

English : De Tatihou au Mont-Saint-Michel Avranches Le Mont-Saint-Michel

Fifth and last stage of the mountain bike itinerary Tatihou le Mont Saint-Michel , the Avranches Le Mont Saint-Michel section will finally allow you to arrive in the arms of the wonder of the West listed as a UNESCO World Heritage Site. After having admired the panorama on the bay of the Mont Saint-Michel from the belvedere of the public garden, you will gradually plunge towards the banks of Sélune which you will skirt until Pontaubault. From there, in order to preserve a fragile natural environment, you will join the Mont Saint-Michel by small roads as close as possible to the herbus.

Make a detour by the point of the Roche Torin to admire the view and leave without forgetting to stop at the Brasserie de la Baie to taste the local craft beer.

You will then drive inland and pass the military cemetery of Huisnes-sur-Mer. Admire the view of the bay after passing the hill of Ardevon. To finish you will slide gently towards the Couesnon which you will follow until you reach the Mont, the end point of your journey.

Deutsch :

Als fünfte und letzte Etappe der Mountainbike-Route Tatihou Le Mont Saint-Michel bringt Sie der Abschnitt Avranches Le Mont Saint-Michel endlich in die Arme des Wunders des Abendlandes , das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Nachdem Sie vom Aussichtspunkt des öffentlichen Gartens aus den Blick auf die Bucht des Mont Saint-Michel genossen haben, tauchen Sie allmählich in Richtung der Ufer der Selune ab, die Sie bis nach Pontaubault entlangfahren. Von dort aus erreichen Sie den Mont Saint-Michel über kleine Straßen, die so nah wie möglich an den Gräsern entlangführen, um die empfindliche Natur zu schützen.

Machen Sie einen Abstecher zur Pointe de la Roche Torin, um die Aussicht zu genießen, und machen Sie sich auf den Rückweg, ohne zu vergessen, in der Brasserie de la baie anzuhalten, um das lokale handwerklich gebraute Bier zu probieren.

Anschließend fahren Sie ins Landesinnere und passieren den Militärfriedhof von Huisnes-sur-Mer. Genießen Sie die Aussicht auf die Bucht, nachdem Sie den Hügel von Ardevon passiert haben. Schließlich gleiten Sie sanft zum Fluss Couesnon, dem Sie bis zum Mont, dem Endpunkt Ihrer Reise, folgen.

Italiano :

Quinta e ultima tappa dell’itinerario in mountain bike Tatihou Mont Saint-Michel , il tratto Avranches Mont Saint-Michel vi permetterà di arrivare finalmente tra le braccia della meraviglia dell’Occidente , patrimonio mondiale dell’UNESCO. Dopo aver ammirato il panorama della baia di Mont Saint-Michel dal belvedere del giardino pubblico, ci si immerge gradualmente verso le rive della Sélune, che si segue fino a Pontaubault. Da lì, per preservare un ambiente naturale fragile, raggiungerete il Mont Saint-Michel attraverso piccole strade il più possibile vicine alle praterie.

Fate una deviazione verso la Pointe de la Roche Torin per ammirare il panorama e ripartite senza dimenticare di fermarvi alla Brasserie de la Baie per assaggiare la birra artigianale locale.

Si prosegue verso l’entroterra passando per il cimitero militare di Huisnes-sur-Mer. Ammirate la vista sulla baia dopo aver superato la collina di Ardevon. Infine, scivolerete dolcemente verso il fiume Couesnon, che seguirete fino a raggiungere il Mont, punto di arrivo del vostro viaggio.

Español :

Quinta y última etapa del itinerario en bicicleta de montaña Tatihou Mont Saint-Michel , el tramo Avranches Mont Saint-Michel le permitirá llegar por fin a los brazos de la maravilla del Oeste , patrimonio mundial de la UNESCO. Tras admirar el panorama de la bahía del Monte Saint-Michel desde el mirador del jardín público, se sumergirá poco a poco en las orillas del Sélune, que seguirá hasta llegar a Pontaubault. A partir de ahí, para preservar un entorno natural frágil, llegará al Monte Saint-Michel por pequeñas carreteras lo más cerca posible de las praderas.

Desvíese hasta la Pointe de la Roche Torin para admirar las vistas y váyase sin olvidar parar en la Brasserie de la Baie para degustar la cerveza artesanal local.

A continuación, se dirigirá hacia el interior pasando por el cementerio militar de Huisnes-sur-Mer. Admire la vista sobre la bahía después de pasar la colina de Ardevon. Finalmente, se deslizará suavemente hacia el río Couesnon, que seguirá hasta llegar al Monte, punto final de su viaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme