Avranches

Festival Les Echappées du Livre

Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Pour cette année 2026, anniversaire des 20 ans du Scriptorial d’Avranches, le festival Les Echappées du Livre s’associe à cette actualité culturelle avec pour thème de sa nouvelle édition, Ecrire l’histoire de l’art ! Un week-end autour du livre pour les petits et les plus grands !

Expositions, films, conférences, tables rondes et rencontres dans différents lieux d’Avranches. .

Avranches 50300 Manche Normandie +33 9 87 15 22 57 contact@dunlivrealautre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Echappées du Livre

L’événement Festival Les Echappées du Livre Avranches a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts