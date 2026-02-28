Festival Les Echappées du Livre Avranches
Festival Les Echappées du Livre Avranches vendredi 12 juin 2026.
Avranches
Festival Les Echappées du Livre
Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Pour cette année 2026, anniversaire des 20 ans du Scriptorial d’Avranches, le festival Les Echappées du Livre s’associe à cette actualité culturelle avec pour thème de sa nouvelle édition, Ecrire l’histoire de l’art ! Un week-end autour du livre pour les petits et les plus grands !
Expositions, films, conférences, tables rondes et rencontres dans différents lieux d’Avranches. .
Avranches 50300 Manche Normandie +33 9 87 15 22 57 contact@dunlivrealautre.fr
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English : Festival Les Echappées du Livre
L’événement Festival Les Echappées du Livre Avranches a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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