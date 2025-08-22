De Tatihou au Mont-Saint-Michel Hauteville-sur-Mer / Avranches Hauteville-sur-Mer Manche

De Tatihou au Mont-Saint-Michel Hauteville-sur-Mer Avranches

Quatrième étape de l’itinéraire VTT Tatihou le Mont Saint-Michel , la portion Hauteville-sur-Mer Avranches vous permettra de vous plonger au cœur des havres manchois.

Sur la route entre Hauteville et Avranches, vous emprunterez d’abord la digue et admirerez le havre de Régneville. Vous surplomberez ensuite celui de la Vanlée au niveau de Lingreville. Continuez votre parcours et empruntez la route submersible en provenance de Bricqueville pour contempler herbus, montons et gabions. Enfin profitez de l’étape à Avranches pour découvrir ses monuments, son Scriptorial ou encore pour flâner au jardin des plantes.

English : De Tatihou au Mont-Saint-Michel Hauteville-sur-Mer Avranches

Fourth stage of the mountain bike itinerary Tatihou le Mont Saint-Michel , the Hauteville-sur-Mer Avranches section will allow you to plunge into the heart of the Manchois harbours.

On the road between Hauteville and Avranches, you will first take the dike and admire the harbour of Régneville. You will then overhang the Vanlée harbour at Lingreville. Continue your journey and take the submersible road coming from Bricqueville to contemplate herbus, monks and gabions. Finally take advantage of the stopover in Avranches to discover its monuments, its Scriptorial or to stroll in the plant garden.

Deutsch :

Der Abschnitt Hauteville-sur-Mer Avranches ist die vierte Etappe der Mountainbike-Route Tatihou Le Mont Saint-Michel und bietet Ihnen die Möglichkeit, in das Herz der Häfen der Mandschurei einzutauchen.

Auf dem Weg zwischen Hauteville und Avranches fahren Sie zunächst über den Damm und bewundern den Hafen von Régneville. Anschließend überblicken Sie den Vanlée-Hafen in Lingreville. Setzen Sie Ihren Weg fort und fahren Sie auf der überflutbaren Straße von Bricqueville aus weiter, um das Gras, die Montons und die Gabionen zu bewundern. In Avranches können Sie die Denkmäler und das Scriptorial besichtigen oder durch den Jardin des Plantes schlendern.

Italiano :

Quarta tappa del percorso di mountain bike Tatihou le Mont Saint-Michel , il tratto Hauteville-sur-Mer Avranches vi porterà nel cuore dei porti della Manche.

Sulla strada tra Hauteville e Avranches, si prende prima la diga e si ammira il porto di Régneville. Si affaccia poi sul porto di Vanlée a Lingreville. Continuate il vostro viaggio e prendete la strada sommersa da Bricqueville per contemplare le erbe, i tumuli e i gabbioni. Infine, approfittate della sosta ad Avranches per scoprire i suoi monumenti, il suo Scriptorial o per passeggiare nel giardino delle piante.

Español :

Cuarta etapa de la ruta en bicicleta de montaña Tatihou le Mont Saint-Michel , el tramo Hauteville-sur-Mer Avranches le llevará al corazón de los puertos de la Mancha.

En la carretera entre Hauteville y Avranches, primero tomará el dique y admirará el puerto de Régneville. A continuación, se asomará al puerto de Vanlée en Lingreville. Continúe su viaje y tome el camino sumergido de Bricqueville para contemplar las hierbas, los montículos y los gaviones. Por último, aproveche la parada en Avranches para descubrir sus monumentos, su Scriptorial o pasear por el jardín de plantas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme