Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Hauteville-sur-Mer Granville Hauteville-sur-Mer Manche

L’itinéraire continue le long du littoral jusqu’à atteindre la station balnéaire d’Hauteville-sur-Mer que vous traverserez par sa digue-promenade. Vous traverserez ensuite des zones à fonds sableux, appelées les mielles, où l’on cultive des carottes fertilisées par des algues, appelée varechs, très appréciées pour leur chair tendre. Les salines, évoquent le travail du sel qui se développa dès le VIIIème siècle mais la Révolution, en supprimant les douanes intérieures, livra le sel blanc récolté par les sauniers à la concurrence des sels gris, moins chers. Les sauniers survécurent jusqu’au XIXème siècle puis s’éteignirent. Dans le secteur de Coudeville et Donville, les plages sont hérissées de pieux, appelés bouchots, enfoncés dans le sol au bas de la zone de marée. Les mytiliculteurs y élèvent des moules de bouchots. L’étape se termine à Granville, port de pêche, de commerce et de plaisance, la Haute ville est ceinturée de remparts. Vous pourrez visiter la maison d’enfance de Christian Dior, transformée en musée.

The route continues along the coast until you reach the seaside resort of Hauteville-sur-Mer, which you will cross by its seawall. You will then cross areas with sandy bottoms, called honey, where carrots are cultivated, fertilized by seaweed, called kelp, which are highly appreciated for their tender flesh. Saltworks, evoke the work of salt which developed from the VIIIth century but the Revolution, by abolishing the internal customs, delivered the white salt harvested by the sauniers to the competition of grey salts, cheaper. The sauniers survived until the 19th century and then became extinct. In the area of Coudeville and Donville, the beaches are bristling with piles, called bouchots, driven into the ground at the bottom of the tidal zone. The mussel farmers raise bouchot mussels there. The stage ends in Granville, a fishing, commercial and leisure port, the upper town is surrounded by ramparts. You will be able to visit Christian Dior’s childhood home, transformed into a museum.

Die Route führt weiter an der Küste entlang, bis Sie den Badeort Hauteville-sur-Mer erreichen, den Sie über seinen Promenadendamm überqueren. Anschließend durchqueren Sie Gebiete mit sandigem Boden, die sogenannten Mielles, in denen Karotten angebaut werden, die mit Algen, dem sogenannten Seetang, gedüngt werden und wegen ihres zarten Fleisches sehr beliebt sind. Jahrhundert entwickelt hatte. Durch die Abschaffung der Binnenzölle im Zuge der Revolution wurde das von den Salzbauern geerntete weiße Salz jedoch der Konkurrenz des billigeren grauen Salzes ausgesetzt. Die Saunabauer überlebten bis ins 19. Jahrhundert und starben dann aus. In der Gegend von Coudeville und Donville sind die Strände mit Pfählen, den sogenannten Bouchots, gespickt, die am unteren Ende der Gezeitenzone in den Boden gerammt werden. Die Muschelzüchter züchten dort Bouchot-Muscheln. Die Etappe endet in Granville, einem Fischerei-, Handels- und Jachthafen. Die Oberstadt ist von einer Stadtmauer umgeben. Sie können das Haus der Kindheit von Christian Dior besuchen, das in ein Museum umgewandelt wurde.

Il percorso prosegue lungo la costa fino a raggiungere la località balneare di Hauteville-sur-Mer, che si attraversa sul lungomare. Si attraversano poi zone con fondali sabbiosi, dette mielles, dove si coltivano carote fertilizzate da alghe, dette kelp, molto apprezzate per la loro carne tenera. Le saline evocano la lavorazione del sale che si sviluppò a partire dall’VIII secolo ma la Rivoluzione, abolendo le dogane interne, consegnò il sale bianco raccolto dai salinari alla concorrenza dei sali grigi, meno costosi. I lavoratori del sale sopravvissero fino al XIX secolo e poi si estinsero. Nella zona di Coudeville e Donville, le spiagge sono irte di pali, chiamati bouchots, conficcati nel terreno sul fondo della zona di marea. Qui i mitilicoltori allevano cozze bouchot. La tappa si conclude a Granville, un porto di pesca, commerciale e da diporto, la cui città alta è circondata da bastioni. È possibile visitare la casa d’infanzia di Christian Dior, oggi museo.

La ruta continúa por la costa hasta llegar a la estación balnearia de Hauteville-sur-Mer, que atravesará por su paseo marítimo. A continuación, atravesará zonas con fondos arenosos, conocidas como mielles, donde se cultivan zanahorias abonadas con algas, conocidas como kelp, muy apreciadas por su tierna carne. Las salinas, evocan el trabajo de la sal que se desarrolló desde el siglo VIII pero la Revolución, al abolir las aduanas interiores, entregó la sal blanca recogida por los salineros a la competencia de las sales grises, menos costosas. Los salineros sobrevivieron hasta el siglo XIX y luego se extinguieron. En la zona de Coudeville y Donville, las playas están erizadas de pilotes, llamados bouchots, clavados en el suelo en el fondo de la zona de marea. Los criadores de mejillones crían aquí mejillones bouchot. La etapa termina en Granville, puerto pesquero, comercial y de recreo, la ciudad alta está rodeada de murallas. Puede visitar la casa de la infancia de Christian Dior, ahora convertida en museo.

