Entre dunes et havres Hauteville-sur-Mer Manche

Entre dunes et havres

Entre dunes et havres 50590 Hauteville-sur-Mer Manche Normandie

Durée : 105 Distance : 23000.0 Tarif :

Partez pour une balade au fil de l’eau, toute proche des flots bleus. Le relief est doux. La plage d’Hauteville, le havre de Regnéville, le village de Montmartin-Sur-Mer, le havre de la Vanlée, les dunes d’Annoville… Le circuit vous mène à la mer.

English : Entre dunes et havres

Go for a walk along the water, close to the blue waves. The relief is soft. The Hauteville beach, the harbour of Regnéville, the village of Montmartin-Sur-Mer, the harbour of La Vanlée, the dunes of Annoville… The circuit leads you to the sea.

Deutsch :

Machen Sie einen Spaziergang entlang des Wassers, ganz nah an den blauen Fluten. Das Relief ist sanft. Der Strand von Hauteville, der Hafen von Regnéville, das Dorf Montmartin-Sur-Mer, der Hafen von La Vanlée, die Dünen von Annoville… Der Rundweg führt Sie zum Meer.

Italiano :

Fate una passeggiata lungo l’acqua, vicino alle onde blu. Il sollievo è delicato. La spiaggia di Hauteville, il porto di Regnéville, il villaggio di Montmartin-Sur-Mer, il porto di La Vanlée, le dune di Annoville… Il circuito conduce al mare.

Español :

Dé un paseo por el agua, cerca de las olas azules. El alivio es suave. La playa de Hauteville, el puerto de Regnéville, el pueblo de Montmartin-Sur-Mer, el puerto de La Vanlée, las dunas de Annoville… El circuito te lleva al mar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme