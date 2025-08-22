De Tatihou au Mont Saint-Michel Saint-Vaast-la-Hougue / Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Vaast-la-Hougue Manche

De Tatihou au Mont Saint-Michel Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Sauveur-le-Vicomte

De Tatihou au Mont Saint-Michel Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Sauveur-le-Vicomte 50550 Saint-Vaast-la-Hougue Manche Normandie

Durée : 360 Distance : 66000.0 Tarif :

Première étape de l’itinéraire VTT Tatihou le Mont Saint-Michel , la portion Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Sauveur-le-Vicomte vous permettra d’avoir une vue imprenable sur les côtes normandes. Avant de prendre le départ, une visite de Saint-Vaast-la-Hougue s’impose avec pourquoi pas un détour par l’île de Tatihou. Il est possible d’y accéder à marée basse.

La première partie du parcours vous conduira sur le Haut de la Pernelle avec une vue imprenable sur toute la baie des Veys ainsi que sur les côtes normandes. Puis direction Montaigu-la-Brissette avec un passage près de l’église où vous pouvez entrer et admirer la fontaine Saint-Martin. Reprenez ensuite votre VTT et arrêtez-vous à Valognes, ville d’art et d’histoire. Vous passerez ensuite à proximité des ruines d’Alleaume qui sont d’anciens thermes romains. Sur votre parcours ; vous rencontrerez plusieurs fours à chaux ainsi que des manoirs et des maisons de maîtres. Enfin, vous arriverez sur Saint-Sauveur-le-Vicomte avec une vue plongeante sur la commune et son vieux château que vous pourrez également visiter.

English : De Tatihou au Mont Saint-Michel Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Sauveur-le-Vicomte

The first stage of the Tatihou le Mont Saint-Michel mountain bike itinerary, the Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Sauveur-le-Vicomte section will allow you to have a breathtaking view of the Normandy coast. Before setting off, a visit to Saint-Vaast-la-Hougue is a must, and why not make a detour to the island of Tatihou. It is possible to get there at low tide.

The first part of the route will take you to the Haut de la Pernelle with a breathtaking view of the whole of the Baie des Veys and the Normandy coast. Then direction Montaigu-la-Brissette with a passage near the church where you can enter and admire the fountain Saint-Martin. Then get back on your mountain bike and stop in Valognes, a city of art and history. You will then pass near the ruins of Alleaume which are ancient Roman baths. On your way; you will meet several lime kilns as well as manors and mansions. Finally, you will arrive in Saint-Sauveur-le-Vicomte with a view over the town and its old castle which you can also visit.

Deutsch :

Als erste Etappe der Mountainbike-Route Tatihou le Mont Saint-Michel bietet Ihnen der Abschnitt Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Sauveur-le-Vicomte einen atemberaubenden Blick auf die Küste der Normandie. Bevor Sie sich auf den Weg machen, sollten Sie Saint-Vaast-la-Hougue besichtigen und einen Abstecher zur Insel Tatihou machen. Diese kann bei Ebbe erreicht werden.

Der erste Teil des Rundgangs führt Sie auf den Haut de la Pernelle mit einem atemberaubenden Blick über die gesamte Baie des Veys sowie die normannische Küste. Dann geht es weiter Richtung Montaigu-la-Brissette mit einem Abstecher in die Nähe der Kirche, wo Sie den Brunnen Saint-Martin betreten und bewundern können. Nehmen Sie dann Ihr Mountainbike wieder auf und halten Sie in Valognes, einer Stadt der Kunst und Geschichte. Sie fahren dann an den Ruinen von Alleaume vorbei, bei denen es sich um alte römische Thermen handelt. Auf Ihrem Weg werden Sie an mehreren Kalköfen, Herrenhäusern und Herrenhäusern vorbeikommen. Schließlich erreichen Sie Saint-Sauveur-le-Vicomte, von wo aus Sie einen herrlichen Blick auf die Gemeinde und ihr altes Schloss haben, das Sie ebenfalls besichtigen können.

Italiano :

Prima tappa del percorso per mountain bike Tatihou le Mont Saint-Michel , il tratto Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Sauveur-le-Vicomte vi regalerà una vista mozzafiato sulla costa della Normandia. Prima di partire, è d’obbligo una visita a Saint-Vaast-la-Hougue e perché non fare una deviazione sull’isola di Tatihou? È possibile arrivarci con la bassa marea.

La prima parte del percorso vi porterà all’Haut de la Pernelle con una vista mozzafiato su tutta la Baie des Veys e la costa della Normandia. Poi si va a Montaigu-la-Brissette con un passaggio vicino alla chiesa dove si può entrare e ammirare la fontana di Saint-Martin. Poi riprendete la mountain bike e fermatevi a Valognes, città d’arte e di storia. Passerete poi davanti alle rovine di Alleaume, antiche terme romane. Lungo il percorso, incontrerete diversi forni per la calce, oltre a manieri e palazzi. Infine, arriverete a Saint-Sauveur-le-Vicomte con una vista sul villaggio e sul suo antico castello, che potrete anche visitare.

Español :

Primera etapa de la ruta en bicicleta de montaña Tatihou le Mont Saint-Michel , el tramo Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Sauveur-le-Vicomte le permitirá disfrutar de una vista impresionante de la costa de Normandía. Antes de partir, es imprescindible visitar Saint-Vaast-la-Hougue, y ¿por qué no desviarse a la isla de Tatihou? Es posible llegar allí con la marea baja.

La primera parte de la ruta le llevará al Haut de la Pernelle con una vista impresionante de toda la bahía de Veys y la costa de Normandía. A continuación, diríjase a Montaigu-la-Brissette con un pasaje cerca de la iglesia donde podrá entrar y admirar la fuente de Saint-Martin. A continuación, vuelva a subir a su bicicleta de montaña y haga una parada en Valognes, una ciudad de arte e historia. A continuación, pasará por las ruinas de Alleaume, antiguas termas romanas. En su camino, se encontrará con varios hornos de cal, así como con casonas y mansiones. Por último, llegará a Saint-Sauveur-le-Vicomte con una vista del pueblo y su antiguo castillo, que también podrá visitar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme