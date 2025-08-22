Saint-Vaast-la-Hougue < > Quinéville Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Saint-Vaast-la-Hougue < > Quinéville

Saint-Vaast-la-Hougue < > Quinéville 50550 Saint-Vaast-la-Hougue Manche Normandie

Quittez le port de Saint-Vaast-la-Hougue pour contourner l’anse du Cul de Loup, reconnue pour ses exploitations ostréicoles. Une fois passé Morsalines, l’itinéraire rentre légèrement à l’intérieur des Marais du Cotentin pour mieux retrouver le littoral après quelques kilomètres. L’arrivée se fait alors à Quinéville, sur les bords des méandres de la Sinope.

English : Saint-Vaast-la-Hougue < > Quinéville

Leave the port of Saint-Vaast-la-Hougue to go around the Cul de Loup cove, known for its oyster farms. Once past Morsalines, the route goes slightly into the interior of the Marais du Cotentin to find the coastline again after a few kilometres. The arrival is then in Quinéville, on the banks of the meandering Sinope.

Deutsch :

Verlassen Sie den Hafen von Saint-Vaast-la-Hougue und fahren Sie um die Bucht Cul de Loup herum, die für ihre Austernzucht bekannt ist. Nach Morsalines führt die Route leicht ins Innere der Marais du Cotentin, um nach einigen Kilometern wieder an die Küste zu gelangen. Die Ankunft erfolgt in Quinéville, an den Ufern des mäandernden Flusses Sinope.

Italiano :

Lasciate il porto di Saint-Vaast-la-Hougue per fare il giro dell’insenatura di Cul de Loup, nota per gli allevamenti di ostriche. Superata Morsalines, il percorso si addentra leggermente nell’interno del Marais du Cotentin per poi tornare sulla costa dopo pochi chilometri. L’arrivo è quindi a Quinéville, sulle rive del Sinope.

Español :

Salga del puerto de Saint-Vaast-la-Hougue para rodear la ensenada de Cul de Loup, conocida por sus criaderos de ostras. Una vez pasado Morsalines, la ruta se adentra ligeramente en el interior del Marais du Cotentin y vuelve a la costa tras unos kilómetros. La llegada es entonces a Quinéville, a orillas del serpenteante Sinope.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme