De val en val Laize-Clinchamps Calvados

De val en val Laize-Clinchamps Calvados vendredi 1 août 2025.

De val en val

De val en val 18 Route de la Vallée de l’Orne 14320 Laize-Clinchamps Calvados Normandie

Durée : Distance : 37200.0 Tarif :

Explorez les vallées de l’Orne et de l’Odon avec ce parcours de 37,2 km. Vous découvrirez des sites géologiques uniques comme les Roches du Val d’Orne, ainsi que des lieux historiques tels que le Musée de la Mine et le Moulin de Clinchamps. Ce circuit offre une belle combinaison de nature et d’histoire, parfait pour une sortie en vélo.

+33 2 31 50 09 72

English : De val en val

Explore the Orne and Odon valleys on this 37.2 km trail. You’ll discover unique geological sites such as the Roches du Val d’Orne, as well as historic sites such as the Musée de la Mine and the Moulin de Clinchamps. This tour offers a beautiful combination of nature and history, perfect for a cycling outing.

Deutsch :

Erkunden Sie auf dieser 37,2 km langen Strecke die Täler der Flüsse Orne und Odon. Sie werden einzigartige geologische Sehenswürdigkeiten wie die Roches du Val d’Orne sowie historische Orte wie das Musée de la Mine und die Mühle von Clinchamps entdecken. Diese Strecke bietet eine schöne Kombination aus Natur und Geschichte und ist perfekt für einen Fahrradausflug.

Italiano :

Esplorate le valli dell’Orne e dell’Odon su questo percorso di 37,2 km. Scoprirete siti geologici unici come le Roches du Val d’Orne e siti storici come il Musée de la Mine e il Moulin de Clinchamps. Questo percorso offre un’ottima combinazione di natura e storia, perfetta per un viaggio in bicicletta.

Español :

Explore los valles del Orne y del Odón en esta ruta de 37,2 km. Descubrirá lugares geológicos únicos, como las Roches du Val d’Orne, y lugares históricos, como el Musée de la Mine y el Moulin de Clinchamps. Esta ruta ofrece una gran combinación de naturaleza e historia, perfecta para un viaje en bicicleta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Normandie Tourisme