Découverte de la ville d’Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Découverte de la ville d’Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube vendredi 1 mai 2026.
Découverte de la ville d’Aix-en-Othe Facile
Découverte de la ville d’Aix-en-Othe 10160 Aix-Villemaur-Pâlis Aube Grand Est
Durée : Distance : 3600.0 Tarif :
Partez à la découverte d’Aix-en-Othe: la chapelle Saint-Avit, les monuments funéraires dans le cimetière, le monument du Souvenir, la halle type Baltard,…
Facile
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Aix-en-Othe: the Saint-Avit chapel, the funerary monuments in the cemetery, the Monument du Souvenir, the Baltard-style hall,…
Deutsch :
Entdecken Sie Aix-en-Othe: die Kapelle Saint-Avit, die Grabdenkmäler auf dem Friedhof, das Denkmal der Erinnerung, die Halle vom Typ Baltard,…
Italiano :
Scoprite Aix-en-Othe: la cappella di Saint-Avit, i monumenti funerari del cimitero, il Monument du Souvenir, la sala del mercato in stile baltardo, ecc.
Español :
Descubra Aix-en-Othe: la capilla de Saint-Avit, los monumentos funerarios del cementerio, el Monument du Souvenir, el mercado de estilo Baltard, etc.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-11-02 par Aube en Champagne Attractivité
À voir aussi à Aix-Villemaur-Pâlis (Aube)
- Expression théâtrale pour enfant Aix-Villemaur-Pâlis 13 avril 2026
- Stage de gravure artistique Aix-Villemaur-Pâlis 18 avril 2026
- Circuits cyclotouristique des vallons d’Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube 1 mai 2026
- Circuit des Cruchons Aix-Villemaur-Pâlis Aube 1 mai 2026
- Circuit cyclotouristique de Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Aube 1 mai 2026