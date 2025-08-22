Découverte du vignoble Chitenay Loir-et-Cher
Découverte du vignoble Chitenay Loir-et-Cher vendredi 1 mai 2026.
Découverte du vignoble A pieds
Découverte du vignoble 41120 Chitenay Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Durée : 150 Distance : 7500.0 Tarif :
A 15 kilomètres de Blois, cet itinéraire vous offre une immersion en Sologne viticole et historique à travers le village de Chitenay où naquit Denis Papin.
http://www.bloischambord.com/ +33 2 54 90 41 41
English :
15 kilometres from Blois, this itinerary offers you an immersion in the wine-growing and historical Sologne through the village of Chitenay where Denis Papin was born.
Deutsch :
Diese Route liegt 15 km von Blois entfernt und bietet Ihnen die Möglichkeit, durch das Dorf Chitenay, in dem Denis Papin geboren wurde, in die Weinbau- und Geschichtslandschaft der Sologne einzutauchen.
Italiano :
A 15 chilometri da Blois, questo itinerario vi propone un’immersione nella Sologne vitivinicola e storica attraverso il villaggio di Chitenay, dove nacque Denis Papin.
Español :
A 15 kilómetros de Blois, este itinerario le ofrece una inmersión en la Sologne vitivinícola e histórica a través del pueblo de Chitenay, donde nació Denis Papin.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIT Centre-Val de Loire