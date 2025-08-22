Des étangs de Commelles au village d’Orry-la-Ville Orry-la-Ville Oise

Des étangs de Commelles au village d’Orry-la-Ville A pieds Difficulté moyenne

Des étangs de Commelles au village d’Orry-la-Ville Gare d’Orry-Coye ou Maison du Parc à Orry-la-Ville 60560 Orry-la-Ville Oise Hauts-de-France

Après la forêt profonde, la surprise de la folie néogothique du château de la Reine Blanche, le charme des étangs et l’ouverture des champs.

English : Des étangs de Commelles au village d’Orry-la-Ville

After the deep forest, the surprise of the neo-Gothic folly of the Château de la Reine Blanche, the charm of the ponds and the openness of the fields.

Deutsch : Des étangs de Commelles au village d’Orry-la-Ville

Nach dem tiefen Wald folgt die Überraschung des neogotischen Wahnsinns des Schlosses der Weißen Königin, der Charme der Teiche und die Offenheit der Felder.

Italiano :

Dopo la foresta profonda, la sorpresa della follia neogotica del castello della Regina Bianca, il fascino degli stagni e l’apertura dei campi.

Español : Des étangs de Commelles au village d’Orry-la-Ville

Tras el profundo bosque, la sorpresa de la locura neogótica del castillo de la Reina Blanca, el encanto de los estanques y la amplitud de los campos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France