Des Rochers et des Hommes Saint-Sozy Lot

Des Rochers et des Hommes

Des Rochers et des Hommes 46200 Saint-Sozy Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 7600.0 Tarif :

Un circuit à ne pas manquer pour la superbe vue panoramique sur la Vallée de la Dordogne entre causse de Martel et causse de Gramat.

Lorsque la Dordogne se heurte aux plateaux calcaires du Quercy, elle se fraie un passage en découpant de hautes falaises

English :

A tour not to be missed for the superb panoramic view of the Dordogne Valley between the Causse de Martel and Causse de Gramat.

When the Dordogne collides with the limestone plateaux of Quercy, it cuts its way through high cliffs

Deutsch :

Ein Rundgang, den Sie nicht verpassen sollten, da Sie einen herrlichen Panoramablick auf das Dordogne-Tal zwischen der Causse de Martel und der Causse de Gramat genießen können.

Wenn die Dordogne auf die Kalksteinplateaus des Quercy trifft, bahnt sie sich ihren Weg durch die hohen Klippen

Italiano :

Un’escursione da non perdere per la superba vista panoramica sulla valle della Dordogna tra la causse de Martel e la causse de Gramat.

Quando la Dordogna si scontra con gli altipiani calcarei del Quercy, si fa strada tra le alte scogliere

Español :

Una excursión que no debe perderse por las magníficas vistas panorámicas sobre el valle del Dordoña entre la causse de Martel y la causse de Gramat.

Al chocar con las mesetas calcáreas de Quercy, el río Dordoña se abre paso entre altos acantilados

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot