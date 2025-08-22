Les Falaises de la Dordogne et leurs villages Saint-Sozy Lot

Les Falaises de la Dordogne et leurs villages

Les Falaises de la Dordogne et leurs villages 46200 Saint-Sozy Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 3400.0 Tarif :

Une balade sympathique qui permet de découvrir le hameau de Lachièze et son étonnante tour médié¬vale transformée par les Mirepoises…

À chaque point de vue du circuit, le regard s’échappe vers les paysages de la vallée et des rebords des causses de Gramat et de Martel, ponctués de nombreux villages dont l’origine liée aux activités de la rivière est fort ancienne

English :

A pleasant walk that takes in the hamlet of Lachièze and its astonishing medieval tower, transformed by the Mirepoises?

At every vantage point along the way, the eye is drawn to the landscapes of the valley and the edges of the Gramat and Martel causses, punctuated by numerous villages whose origins are linked to the river?s activities

Deutsch :

Eine sympathische Wanderung, bei der Sie den Weiler Lachièze und seinen erstaunlichen mittelalterlichen Turm entdecken können, der von den Mirepoises umgebaut wurde?

An jedem Aussichtspunkt des Rundwegs schweift der Blick über die Landschaften des Tals und die Ränder der Causses de Gramat und Martel, die von zahlreichen Dörfern geprägt sind, deren Ursprung mit den Aktivitäten am Fluss verbunden ist

Italiano :

Si tratta di una piacevole passeggiata che tocca il borgo di Lachièze e la sua sorprendente torre medievale, trasformata dalle Mirepoises?

Ad ogni punto di osservazione lungo il percorso, l’occhio è attratto dai paesaggi della valle e dai margini degli altopiani calcarei di Gramat e Martel, punteggiati da numerosi villaggi le cui origini sono legate alle attività del fiume

Español :

Un agradable paseo por la aldea de Lachièze y su asombrosa torre medieval, transformada por los Mirepoises?

En cada mirador del recorrido, la mirada se fija en los paisajes del valle y en los bordes de las mesetas calcáreas de Gramat y Martel, salpicadas de numerosos pueblos cuyos orígenes están ligados a las actividades del río desde hace mucho tiempo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot