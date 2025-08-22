Du Célé aux murets du Causse Brengues Lot

Du Célé aux murets du Causse

Du Célé aux murets du Causse 46320 Brengues Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 27000.0 Tarif :

Grâce à ce circuit parcourant la vallée du Célé et le causse d’Espédaillac il est possible de découvrir deux ambiances du Lot tout en étant sur des pistes accessibles à tous pratiquants gravel

English :

Thanks to this circuit through the Célé valley and the causse d’Espédaillac, you can discover two different aspects of the Lot while riding on trails accessible to all gravel riders

Deutsch :

Dank dieser Strecke, die durch das Tal der Célé und die Causse d’Espédaillac führt, ist es möglich, zwei Atmosphären des Lot zu entdecken, während man sich auf Pisten befindet, die für alle Gravel-Praktizierenden zugänglich sind

Italiano :

Grazie a questo circuito che attraversa la valle del Célé e la causse d’Espédaillac, potrete scoprire due aspetti diversi del Lot pedalando su percorsi accessibili a tutti i ciclisti gravel

Español :

Gracias a este circuito por el valle del Célé y la causse d’Espédaillac, podrá descubrir dos aspectos diferentes del Lot rodando por pistas accesibles a todos los ciclistas de gravilla

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot