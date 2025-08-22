Le sentier des falaises dit Sentier des Anglais Brengues Lot

Le sentier des falaises dit Sentier des Anglais

Le sentier des falaises dit Sentier des Anglais 46320 Brengues Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 5100.0 Tarif :

Après avoir effectué l’ascension du coteau et franchi la porte fortifiée de la falaise, la véritable révélation de la promenade se produit au pied du “château des Anglais”.

Le terme de château des Anglais désigne des fortifications accrochées aux falaises des vallées du Lot et du Célé

English :

After climbing the hillside and passing through the fortified cliff gate, the real revelation of the walk comes at the foot of the ?château des Anglais?

The term château des Anglais refers to fortifications clinging to the cliffs of the Lot and Célé valleys

Deutsch :

Nachdem Sie den Hügel hinaufgestiegen sind und das befestigte Tor der Klippe durchschritten haben, kommt die wahre Offenbarung des Spaziergangs am Fuße des Schlosses der Engländer .

Der Begriff Château des Anglais bezeichnet die Festungen an den Klippen der Täler von Lot und Célé

Italiano :

Dopo aver scalato la collina e attraversato la porta fortificata della falesia, la vera rivelazione della passeggiata arriva ai piedi dello château des Anglais .

Il termine château des Anglais si riferisce alle fortificazioni abbarbicate sulle falesie delle valli del Lot e del Célé

Español :

Tras subir la ladera y atravesar la puerta fortificada del acantilado, la verdadera revelación del paseo llega a los pies del château des Anglais .

El término château des Anglais designa las fortificaciones aferradas a los acantilados de los valles del Lot y del Célé

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot