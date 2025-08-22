Du château de Ruffiac à l’église de Poussignac Ruffiac Lot-et-Garonne

Du château de Ruffiac à l’église de Poussignac A cheval Facile

Dans la toponymie gasconne, les suffixes en ac sont très fréquents. D’origine celtique, ils pourraient signaler la présence de villas appartenant à des tribus d’Aquitaine sous l’occupation romaine.

In Gascon toponymy, suffixes in ac are very frequent. Of Celtic origin, they could indicate the presence of villas belonging to tribes of Aquitaine under Roman occupation.

In der Toponymie der Gascogne sind Suffixe auf ac sehr häufig. Sie sind keltischen Ursprungs und könnten auf das Vorhandensein von Villen hinweisen, die Stämmen in Aquitanien während der römischen Besatzung gehörten.

Nella toponomastica guascone, i suffissi ac sono molto frequenti. Di origine celtica, potrebbero indicare la presenza di ville appartenenti a tribù aquitane durante l’occupazione romana.

En la toponimia gascona, los sufijos ac son muy frecuentes. De origen celta, podrían indicar la presencia de villas pertenecientes a tribus aquitanas durante la ocupación romana.

