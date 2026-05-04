Ruffiac

Rassemblement des véhicules de nos Papas

Sur la place du village Ruffiac Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 13:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Pot d’accueil

Balade découverte

Repas convivial crudités de saison, rib’s et son légume, glace, vin, café .

Sur la place du village Ruffiac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 11 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rassemblement des véhicules de nos Papas

L’événement Rassemblement des véhicules de nos Papas Ruffiac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne