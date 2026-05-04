Rassemblement des véhicules de nos Papas Ruffiac
Rassemblement des véhicules de nos Papas Ruffiac samedi 29 août 2026.
Ruffiac
Rassemblement des véhicules de nos Papas
Sur la place du village Ruffiac Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Pot d’accueil
Balade découverte
Repas convivial crudités de saison, rib’s et son légume, glace, vin, café .
Sur la place du village Ruffiac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 11 99
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English : Rassemblement des véhicules de nos Papas
L’événement Rassemblement des véhicules de nos Papas Ruffiac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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