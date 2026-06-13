Concert de Welcome Wendy au Cercle du Coin Cercle du Coin Ruffiac
Concert de Welcome Wendy au Cercle du Coin Cercle du Coin Ruffiac samedi 12 septembre 2026.
Ruffiac
Concert de Welcome Wendy au Cercle du Coin
Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Avec le groupe Bordelais Welcome Wendy
Foodtruck sur place .
Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 66 97 cercleducoin@ruffiac47.fr
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English : Concert de Welcome Wendy au Cercle du Coin
L’événement Concert de Welcome Wendy au Cercle du Coin Ruffiac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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