Concert de Welcome Wendy au Cercle du Coin Cercle du Coin Ruffiac samedi 12 septembre 2026.

Ruffiac

Concert de Welcome Wendy au Cercle du Coin

Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Avec le groupe Bordelais Welcome Wendy

Foodtruck sur place .

Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 66 97 cercleducoin@ruffiac47.fr

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English : Concert de Welcome Wendy au Cercle du Coin

L’événement Concert de Welcome Wendy au Cercle du Coin Ruffiac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne