Apéro au Cercle du Coin Cercle du Coin Ruffiac
Apéro au Cercle du Coin Cercle du Coin Ruffiac vendredi 21 août 2026.
Ruffiac
Apéro au Cercle du Coin
Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Tous les 3° vendredi du mois.
Venez prendre un verre et dégustez des tapas en toute convivialité. .
Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 66 97 cercleducoin@ruffiac47.fr
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English : Apéro au Cercle du Coin
L’événement Apéro au Cercle du Coin Ruffiac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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