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Apéro au Cercle du Coin Cercle du Coin Ruffiac

Apéro au Cercle du Coin Cercle du Coin Ruffiac

Apéro au Cercle du Coin Cercle du Coin Ruffiac vendredi 21 août 2026.

Lieu
Cercle du Coin
Adresse
209 route du Bourg
Ville
47700 Ruffiac
Département
Lot-et-Garonne
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Ruffiac

Apéro au Cercle du Coin

Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Tous les 3° vendredi du mois.
Venez prendre un verre et dégustez des tapas en toute convivialité.   .

Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 66 97  cercleducoin@ruffiac47.fr

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English : Apéro au Cercle du Coin

L’événement Apéro au Cercle du Coin Ruffiac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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