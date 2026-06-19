Apéro au Cercle du Coin Cercle du Coin Ruffiac vendredi 18 septembre 2026.

Ruffiac

Apéro au Cercle du Coin

Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Tous les 3° vendredi du mois.

Venez prendre un verre et dégustez des tapas en toute convivialité. .

Cercle du Coin 209 route du Bourg Ruffiac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 66 97 cercleducoin@ruffiac47.fr

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English : Apéro au Cercle du Coin

L’événement Apéro au Cercle du Coin Ruffiac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne