Du haut aux pieds des Falaises des Vaches noires de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados

Du haut aux pieds des Falaises des Vaches noires de Villers-sur-Mer 14640 Villers-sur-Mer Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 6900.0 Tarif :

Attention l’accès aux pieds des falaises est accessible uniquement à marée basse, vérifier les horaires des marées.

Les Falaises des Vaches noires, hautes de plus de 100 mètres, s’étendent sur 4,5 km le long de la plage entre Villers-sur-Mer et Houlgate. Elles se distinguent par leur richesse géologique et paléontologique d’intérêt majeur, provenant de l’accumulation de dépôts de sédiments marins du Jurassique (il y a environ 160 millions d’années). De nombreux fossiles y ont été découverts ammonites, oursins, coraux, éponges, restes de reptiles marins… ou de dinosaures !

NB il est interdit de rechercher des fossiles sur les falaises mais c’est toléré sur la plage.

Visites guidées voir Le Paléospace de Villers-sur-Mer

Départ Villers Tourisme, Place Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer

English : Du haut aux pieds des Falaises des Vaches noires de Villers-sur-Mer

Warning: access to the foot of the cliffs is only accessible at low tide, check the tide times

The Cliffs of the Black Cows, more than 100 meters high, extend over 4.5 km along the beach between Villers-sur-Mer and Houlgate. They are distinguished by their geological and paleontological wealth of major interest, resulting from the accumulation of marine sediment deposits from the Jurassic period (about 160 million years ago). Many fossils have been discovered there: ammonites, sea urchins, corals, sponges, remains of marine reptiles… or dinosaurs!

NB: it is forbidden to look for fossils on the cliffs but it is tolerated on the beach

Guided tours see Le Paléospace de Villers-sur-Mer

Departure: Villers Tourisme, Place Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer

Deutsch :

Achtung: Der Zugang zum Fuß der Klippen ist nur bei Ebbe möglich, überprüfen Sie die Gezeitenzeiten

Die über 100 m hohen Falaises des Vaches noires erstrecken sich über 4,5 km entlang des Strandes zwischen Villers-sur-Mer und Houlgate. Sie zeichnen sich durch ihren geologischen und paläontologischen Reichtum von großem Interesse aus, der aus der Anhäufung von Ablagerungen mariner Sedimente aus der Jurazeit (vor ca. 160 Millionen Jahren) stammt. Hier wurden zahlreiche Fossilien entdeckt: Ammoniten, Seeigel, Korallen, Schwämme, Überreste von Meeresreptilien … oder Dinosauriern!

NB: Es ist verboten, auf den Klippen nach Fossilien zu suchen, aber am Strand wird es toleriert

Geführte Touren: siehe Le Paléospace de Villers-sur-Mer

Start: Villers Tourisme, Place Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer

Italiano :

Attenzione: l’accesso ai piedi della scogliera è possibile solo con la bassa marea, controllare le tabelle delle maree

Le Falaises des Vaches noires (scogliere delle mucche nere) sono alte oltre 100 metri e si estendono per 4,5 km lungo la spiaggia tra Villers-sur-Mer e Houlgate. Si distinguono per la loro ricchezza geologica e paleontologica di grande interesse, derivante dall’accumulo di depositi di sedimenti marini del periodo giurassico (circa 160 milioni di anni fa). Vi sono stati rinvenuti numerosi fossili: ammoniti, ricci di mare, coralli, spugne, resti di rettili marini? o dinosauri!

NB: è vietato cercare fossili sulle scogliere, ma è tollerato sulla spiaggia

Visite guidate: vedere il Paleospace di Villers-sur-Mer

Punto di partenza: Villers Tourisme, Place Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer

Español :

Nota: el acceso al pie de los acantilados sólo es posible con la marea baja, consulte las tablas de mareas

Las Falaises des Vaches noires, de más de 100 metros de altura, se extienden a lo largo de 4,5 km de playa entre Villers-sur-Mer y Houlgate. Se distinguen por su riqueza geológica y paleontológica de gran interés, resultante de la acumulación de depósitos de sedimentos marinos del período Jurásico (hace unos 160 millones de años). Allí se han descubierto numerosos fósiles: ammonites, erizos de mar, corales, esponjas, restos de reptiles marinos… ¡o dinosaurios!

Nota: está prohibido buscar fósiles en los acantilados, pero se tolera en la playa

Visitas guiadas: ver el Paleospace de Villers-sur-Mer

Punto de partida: Villers Tourisme, Place Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme