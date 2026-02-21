Course de Caisses à Savon Villers-sur-Mer

Course de Caisses à Savon

Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le 2 mai, de drôles de bolides seront au départ d’un circuit pas comme les autres à Villers-sur-Mer… Et c’est bien normal, car la ville accueille la 2ème édition de sa course en Caisses à Savon !

Chacun laisse place à son imagination la plus folle pour créer une caisse et atteindre la ligne d’arrivée en défiant le chronomètre. Mais pas que des déguisements loufoques et des noms d’équipes amusants, tels sont les ingrédients pour une aventure en Caisses à Savon réussie.

Sur un parcours de 450m au dénivelé négatif de 50m, des lignes droites (bien sûr), des pentes (évidemment) et des virages serrés (étroitement) ! Avis aux intrépides, créatifs, audacieux, rigolos, amis, voisins, collègues, jeunes, moins jeunes… Bref, tout le monde a sa place pour participer.

Une course un brin déjantée et totalement folklorique où l’unique énergie pour faire avancer le bolide est l’énergie gravitationnelle ; autrement dit, la force physique. Car les Caisses à Savon, c’est aussi un événement économique et écologique. Les véhicules fait maison sont fabriqués à partir de matériaux simples de seconde main, souvent récupérés et recyclés. .

Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Course de Caisses à Savon

On 2 May, some funny cars will be at the start of a circuit unlike any other in Villers-sur-Mer… And that’s only natural, because the town is hosting the 2nd edition of its Soap Box Race!

