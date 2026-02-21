Fête du printemps

Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date :

2026-04-18 11:30:00

2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Villers-sur-Mer célèbre le printemps lors d’une journée festive avec, au programme repas (cochon de lait), animation musicale et jeux en bois. Un espace convivial pour se restaurer et partager un moment agréable.

Quartier Mer et Marais Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie

English : Fête du printemps

Villers-sur-Mer celebrates spring with a festive day featuring a meal (suckling pig), musical entertainment and wooden games. A friendly place to eat and share a pleasant moment.

L’événement Fête du printemps Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-21 par OT SPL Deauville