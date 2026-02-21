Tournoi de beach handball Villers-sur-Mer

Tournoi de beach handball

Sur la plage face au casino Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Ce tournoi interrégional de beach handball est destiné aux joueurs licenciés. Il a pour but de préparer les équipes à de futures grandes échéances. Ces entraînements et tournoi vont permettre de faire connaître cette pratique au public, avec les meilleurs équipes Normandes, dont celle de Deauville.

– Samedi tournoi avec des équipes de jeunes (des sélections du Calvados)

– Dimanche tournoi adultes interrégional avec minimum 5 équipes

Durée des matchs 2 fois 10 minutes, avec des changements de joueurs illimités.

De l’engagement, du spectacle ! .

Sur la plage face au casino Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Tournoi de beach handball

This inter-regional beach handball tournament is for licensed players. Its aim is to prepare teams for future major events. The training sessions and tournament will help to raise public awareness of this sport, with the best teams in Normandy, including Deauville.

