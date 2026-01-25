La saison théâtrale (jeunesse) Contes fleuris pour petites oreilles à butiner Salle panoramique du casino Villers-sur-Mer

La saison théâtrale (jeunesse) Contes fleuris pour petites oreilles à butiner

Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19 16:45:00

Date(s) :

2026-04-19

Par la Compagnie En faim de contes. Avec Lorraine Ollagnier, comédienne et Marion Motte, musicienne.

Pars Hiver, tu as fait ton temps ! Nous allons danser et chanter pour fêter le printemps. A partir de 4 ans.

Dans le cadre de La saison théâtrale de Villers-sur-Mer, qui donne rendez-vous chaque mois avec le plaisir du spectacle vivant, la Compagnie En faim de contes présente Contes fleuris pour petites oreilles à butiner avec Lorraine Ollagnier, comédienne et Marion Motte, musicienne. Un spectacle plein de poésie et de douceur.

Soudain ça s’est réveillé. De la terre endormie, des milliers d’ailes se déploient, des bourgeons explosent sur les branches, pas de doute, le printemps est là tintamarre de senteurs, éruption de couleurs ! Mais l’hiver a encore du mal à nous quitter et parfois nous rappelle à son bon souvenir avec quelques giboulées. Pars Hiver, tu as fait ton temps ! Nous allons danser et chanter pour fêter le printemps. Nous allons nous dire de nouvelles histoires toutes fraîches de rosée, des contes bariolés, et sauterons la barrière du jardin pour brasser des bouquets de jonquilles, de tulipes pour finir la journée en riant sous les cerisiers en fleurs… Pars Hiver, tu as fait ton temps, il est temps pour nous à présent d’écouter tout ce qu’a à nous dire le Printemps…

A partir de 4 ans. .

Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La saison théâtrale (jeunesse) Contes fleuris pour petites oreilles à butiner

By the En faim de contes company. With Lorraine Ollagnier, actress and Marion Motte, musician.

Go away Winter, you’ve done your time! Let’s dance and sing to celebrate spring. For ages 4 and up.

L’événement La saison théâtrale (jeunesse) Contes fleuris pour petites oreilles à butiner Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-25 par OT SPL Deauville