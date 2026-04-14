Balade nature dans le marais en famille, Paléospace – Musée de France, Villers-sur-Mer

Balade nature dans le marais en famille 15 avril – 26 août Paléospace – Musée de France Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T11:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T11:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:30:00+02:00

Conçue pour les enfants de 3 à 10 ans, cette balade (1-3km/1h30) dans le marais de Blonville-Villers mêle jeux et découverte de la nature : observation à la loupe de petits animaux aquatiques, observation des oiseaux aux jumelles, approche sensorielle des plantes…

Présence d’un adulte obligatoire.

(1-3km/1h30) – Niveau 1

Paléospace – Musée de France Paléospace – Musée de France5 avenue Jean MoulinVILLERS-SUR-MER Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.paleospace-villers.fr/billetterie/ »}]

Conçue pour les enfants de 3 à 10 ans, cette balade dans le marais de Blonville-Villers mêle jeux et découverte de la nature : observation à la loupe de petits animaux aquatiques, observation des …