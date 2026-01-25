La saison théâtrale (jeunesse) Le Petit Poucet Salle de cinéma du casino Villers-sur-Mer

La saison théâtrale (jeunesse) Le Petit Poucet

Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15 16:45:00

Date(s) :

2026-02-15

Par Caroline Bissauge. Compagnie Krizo Théâtre. Une petite fille est punie car elle refuse de manger ses haricots verts. Furieuse contre ses parents, elle envie Le Petit Poucet, ce héros du conte qui n’est jamais obligé de finir son assiette… Sa chambre se transforme peu à peu en forêt enchantée.

Dans le cadre de La saison théâtrale de Villers-sur-Mer, qui donne rendez-vous chaque mois avec le plaisir du spectacle vivant, la Compagnie Krizo Théâtre présente la pièce Le Petit Poucet par Caroline Bissauge.

Tout commence dans une chambre… Une petite fille est punie car elle refuse de manger ses haricots verts. Furieuse contre ses parents, elle envie Le Petit Poucet, ce héros du conte qui n’est jamais obligé de finir son assiette. Dans un élan de mauvaise foi enfantine, elle décide de jouer au Petit Poucet. Sa chambre se transforme peu à peu en forêt, et, par la force de son imagination, elle entraîne le public dans une véritable forêt enchantée, peuplée de surprises et de détours inattendus.

A partir de 4 ans. .

Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La saison théâtrale (jeunesse) Le Petit Poucet

By Caroline Bissauge. Krizo Théâtre Company. A little girl is punished for refusing to eat her green beans. Furious with her parents, she envies Le Petit Poucet, the hero of the tale who never has to finish his plate… Her bedroom is gradually transformed into an enchanted forest.

L’événement La saison théâtrale (jeunesse) Le Petit Poucet Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-25 par OT SPL Deauville