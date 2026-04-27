Stand photo rétro 170 ans de Villers-sur-Mer Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer
Stand photo rétro 170 ans de Villers-sur-Mer Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer samedi 16 mai 2026.
Villers-sur-Mer
Stand photo rétro 170 ans de Villers-sur-Mer
Place Jean Mermoz Bureau du SPACE (1er étage de la villa Durenne à l’arrière de l’Office de Tourisme) Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Sandrine Chiesa proposera une immersion dans le temps avec des séances photo en tenue d’époque. Inscription auprès de Villers-sur-Mer Tourisme.
Pour fêter ses 170 ans, la cité balnéaire de Villers-sur-Mer retrouve tout son éclat d’antan.
Sandrine Chiesa proposera une immersion dans le temps avec des séances photo en tenue d’époque.
Séances de 20 à 30 minutes selon la taille du groupe (maximum 5 personnes).
Dress code
Eviter de porter des pulls à cols épais, des cagoules ou des écharpes (ou qui peuvent être retirés pour la séance).
L’idéal est de porter des vêtements légers pour pouvoir facilement dissimuler sous les tenues d’époque.
Pour des raisons de logistique, de protection des costumes et de timing, les chiens sont à éviter sur le plateau de prise de vue. .
Place Jean Mermoz Bureau du SPACE (1er étage de la villa Durenne à l’arrière de l’Office de Tourisme) Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
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English : Stand photo rétro 170 ans de Villers-sur-Mer
Sandrine Chiesa will be taking visitors back in time with photo sessions in period costume. Registration with Villers-sur-Mer Tourism.
L’événement Stand photo rétro 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville
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